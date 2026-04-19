Detienen a la líder de MetaXchange; así operaba la empresa señalada por fraude

Lo que necesitas saber: Previamente ya se habían realizado otras detenciones ya vinculados a proceso y enfrentan medidas cautelares.

Una denuncia pública hecha por la actriz Sandra Echeverría a principios de 2026, en la que acusaba a esta empresa de haberle provocado una fuerte pérdida de su patrimonio, destapó una red de fraude millonario.

Tras esto, comenzaron a acumularse las denuncias de cientos de afectados, lo que hizo que la investigación avanzara.

¿Qué era MetaXchange?

MetaXchange era una empresa mexicana que se presentaba como una firma de inversión. Ofrecía sus servicios para que las personas invirtieran su dinero y generaran rendimientos en mercados financieros.

Prometía ganancias periódicas atractivas, utilizaba contratos privados llamados “asociación en participación” y la empresa se encargaba completamente de manejar el dinero de sus clientes.

Foto: @sandraecheverriaoficial

Sin embargo, algo que debió alertar a los inversionistas es que no estaba regulada por autoridades financieras en México, lo que representaba una clara bandera roja al momento de confiar su patrimonio.

Actualmente, la empresa es investigada por presunto fraude financiero, al operar un esquema piramidal mediante el cual captaba recursos sin regulación y dejó pérdidas millonarias. Se habla de afectaciones que van desde 150 millones hasta más de 2 mil millones de pesos.

¿En qué va el caso?

El caso ha tenido un avance importante, ya que el 17 de abril se logró la captura de Nazaret Rodríguez Jiménez, identificada como la cabeza del presunto fraude.

Su detención se llevó a cabo en la zona de Polanco, en la CdMx, tras varios meses de investigación que incluyeron trabajos de inteligencia y análisis de movimientos financieros.

Sin embargo, no ha sido la única. Previamente ya se habían realizado otras detenciones, entre ellas la de Patrick “N”, quien se encuentra en prisión preventiva, así como Mariana “N”, quien fue vinculada a proceso y enfrenta medidas cautelares. Ambos son señalados como parte del entramado operativo de MetaXchange.

Foto: @siete_letras

Por ahora, la investigación continúa abierta con el objetivo de rastrear el dinero e identificar a más posibles involucrados. Todo dependerá de lo que se logre esclarecer en el proceso, por lo que no se descarta que haya nuevas detenciones en los próximos días.

Este caso, que comenzó con una denuncia pública, hoy se ha convertido en uno de los fraudes más sonados recientes y sigue en desarrollo.