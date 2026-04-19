Lo que necesitas saber: El último partido del Mazatlán en la Liga MX será el sábado 25 de abril contra Tigres en el 'Volcán'.

¡Boletos gratis para todos! El Mazatlán ‘se puso la del Puebla’ y le regaló a su afición los boletos para el partido contra Toluca, su último juego en casa, antes de despedirse de la Liga Mx.

Para el juego contra Querétaro, en su último ‘Viernes Botanero’, vendieron los boletos en 5 pesitos. La idea es agradecer a su afición todo el apoyo y cariño durante sus años en primera división.

Después del Clausura 2026, el lugar de los ‘Cañoneros’ en la liga será ocupado por los ‘Potros de Hierro’ del Atlante.

Captura de pantalla

Mazatlán regala boletos de su último partido en casa

El Mazatlán jugará su último partido en casa contra el Toluca el miércoles 22 de abril. Y más allá de los tres puntos o el resultado, será la despedida con su afición, por eso decidieron regalar todos los boletos.

Eso sí, por si andan en Mazatlán y quieren lanzarse por sus boletos, deben saber que la promoción solo aplica el domingo 19 de abril de 10:00 a 18:00 hrs y solo se entregarán 2 boletos por persona al público en general.

Requisitos para conseguir boletos gratis

Solo se entregan boletos físicos

Los abonados reciben 2 boletos adicionales por persona en cualquier zona

El público en general solo recibe 2 boletos por persona

La promoción aplica solo el domingo 19 de abril de 10:00 a 18:00 hrs

Solo podrán recoger sus boletos en taquillas del estadio o Plaza Acaya

Sujeto a disponibilidad

Fotografía @MazatlanFC vía X

Además de los boletos gratis, los ‘Cañoneros’ preparan un show espectacular para sus aficionados en lo que será su último partido. Y solo podemos decir una cosa, los ‘Viernes Botaneros’ no serán lo mismo sin el Mazatlán.

¿Cuándo es el Mazatlán vs Toluca?

El Mazatlán, penúltimo lugar de la tabla, se enfrentará al Toluca el miércoles 22 de abril a las 19:00 hrs en el Estadio El Encanto.

Partido Fecha Sede Mazatlán vs Toluca Miércoles 22 de abril

19:00 hrs Estadio El Encanto

El último partido del Mazatlán en la Liga MX será el sábado 25 de abril contra Tigres en el ‘Volcán’, por lo que es importante para el equipo despedirse de su afición antes de desaparecer.