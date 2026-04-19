Lo que necesitas saber: Actores y miembros de la industria comenzaron a utilizar el hashtag #SilencioEnElSet como una forma de respeto, duelo y solidaridad.

La tarde del sábado 18 de abril, durante el rodaje de la reconocida telenovela colombiana Sin senos sí hay paraíso, que está próxima a estrenar su cuarta temporada, se registró un hecho violento que terminó en tragedia.

Ataque durante rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ deja tres fallecidos

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios, un hombre se acercó a una parte del equipo de producción y agredió a uno de los integrantes sin razón aparente. Ante la situación, otras personas del staff intervinieron para auxiliarlo, pero en medio del forcejeo la situación escaló.

Foto: @sinsenossihayparaiso

Como resultado, dos miembros del equipo de producción y el agresor resultaron gravemente heridos y posteriormente perdieron la vida.

Tras lo ocurrido, el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano informó que cuatro personas fueron detenidas y que ya se inició una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las causas del ataque.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas, aunque se informó que dos de ellas tenían 18 y 45 años de edad.

Luego de la tragedia, el gremio audiovisual en Colombia, representado por la Asociación Nacional de Trabajadores del Audiovisual (ANTA), se pronunció para expresar sus condolencias a las familias de las personas fallecidas.

Foto: @anta_colombia

Además, hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad, señalando que en muchas ocasiones las producciones no cuentan con las condiciones necesarias durante las grabaciones.

La reacción también se hizo presente en redes sociales, donde actores y miembros de la industria comenzaron a utilizar el hashtag #SilencioEnElSet como una forma de respeto, duelo y solidaridad ante lo ocurrido.

Algunos integrantes del elenco principal no se encontraban en el set, ya que ese mismo día se llevaban a cabo los Premios India Catalina. Sin embargo, también se sumaron a las muestras de apoyo y enviaron mensajes de condolencias a las familias.

Este hecho ha generado conmoción dentro del medio y reabre la conversación sobre las condiciones de seguridad en las producciones audiovisuales, en un entorno que, aunque suele parecer controlado, no está exento de riesgos.