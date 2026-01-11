¿Las recuerdan? 10 canciones que cumplen 20 años este 2026

Lo que necesitas saber: Ya hablamos de discos, pero ahí les van 10 canciones que también cumplen 20 años en este 2006. ¡Ya llovió!

Ahora sí que como dirían por ahí: ya llovió. El 2026 recién comienza y muchos ya estamos con la nostalgia a flor de piel, especialmente cuando recordamos esas canciones que hace algunos ayeres (o muchos, porque 20 años se dicen fácil) nos acompañaron en una etapa de nuestra vida.

Canciones que cumplen 20 años este 2026

Seguramente en nuestras redes sociales ya vieron (y si no, sígannos) que hemos hecho un recuento de varios discos que este año cumplen dos décadas. Pero hoy hablaremos de esas canciones que también salieron hace 20 años y seguramente muchos y muchas de ustedes escucharon.

10.- “Sorry”, de Madonna

Empezamos fuertes (y poperos). En febrero de 2006, la llamada ‘Reina del Pop’ lanzó esta rola como uno de los sencillos promocionales de su disco ‘

‘Confessions on a Dance Floor‘, un himno de empoderamiento que al ritmo del dance-pop la llevó a sonar en todos lados.

Como dato curioso, esta rola tuvo varios remixes por parte de artistas como Paul Oakenfold y Pet Shop Boys, siendo estos últimos los más notables porque en su deseo de colaborar con Madonna, Neil Tennant agregó su voz en la canción. Algo que Madonna aceptó, pero que calificó como “descarado”.

9.- “Supermassive Black Hole”, de Muse

Sí, si se quieren sentir viejos deben saber que la canción que musicalizó uno de los momentos favoritos de los fans de la saga de ‘Crepúsculo’, este 2026 cumplirá 20 añotes, pues fue el sencillo principal del cuarto album de la banda ‘Black Holes and Revelations‘.

En una entrevista con NME en ese año, Matt Bellamy contó que para la creación de esta rola “salía a bailar a clubes de Nueva York” y su intención era encontrar “un ritmo bailable mezclado con guitarra alternativa” muy al estilo de Franz Ferdinand.

8.- “When You Were Young”, de The Killers

Cuando recordamos el 2006, sin duda, a muchos se nos viene a la cabeza el ‘Sam’s Town’ de The Killers, el segundo disco que la banda originaria de Las Vegas, Nevada, nos regaló ese año y que era básicamente una carta de amor a su ciudad natal.

Si bien las rolas se situaban allá, hace 20 años a los mexicanos nos emocionó bastante ver el videoclip de “When You Were Young”, el cual se grabó en el poblado de Tlayacapan, en Morelos, y que nos contó la traición que sufre una mujer por parte de su esposo.

7.- “The Saints Are Coming”, de U2 y Green Day

Uno de los eventos más “destacados” de 2005 fue el Huracán Katrina, considerado uno de los más destructivos de los últimos tiempos en la historia de los Estados Unidos y que llevó a la comunidad mundial a unirse para ayudar a las víctimas.

En el terreno musical, meses después (en octubre de 2006 para ser exactos), U2 y Green Day hicieron ruido al lanzar una versión de “The Saints Are Coming”, canción de The Skids cuyas ganancias fueron para la campaña Music Rising, que ayudó a los músicos de New Orleans afectados por Katrina.

6.- “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, de Arctic Monkeys

Sí, lo crean o no esta canción cumple 20 años este 2026. Y es que aunque hoy son una de las agrupaciones más famosas, hace dos décadas el mundo apenas escuchaba y conocía a la agrupación de Sheffield con su primer sencillo “I Bet You Look Good on the Dancefloor”.

El resto es historia y aunque ahora los rumores dicen que los Arctic Monkeys planean separarse (que ojo, son meramente rumores), es increíble cómo hace 20 años nos enamoramos de Alex Turner y compañía con este temazo.

5.- “Dani California”, de los Red Hot Chili Peppers

Antes del Eras Tour, tuvimos “Dani California” (nocierto). Dos décadas atrás Anthony Kiedis y compañía lamentaban la muerte de Danielle California, una mujer embarazada que la vida orilló a robar bancos en Misisipi y que murió de manera trágica.

El video musical (por eso la referencia a Taylor Swift) nos mostró a los Red Hot Chili Peppers pasando por distintas eras en la historia del rock mientras tocan. Toda una obra de arte, si nos preguntan.

4.- “Naive”, de The Kooks

Quien nunca le haya dedicado esta canción a ese amargo amor, que tire la primera piedra. No es mentira decir que The Kooks fueron una de las bandas que ayudó a definir el sonido del indie-rock dosmilero y sin duda, lo hicieron con canciones como “Naive”.

La historia de desamor y engaño que Luke Pritchard y la banda mostraron al mundo hace 20 años, se convirtió en todo un himno que curiosamente estuvo a nada de quedar fuera del disco ‘Inside In/Inside Out‘. ¿Se imaginan que eso hubiera ocurrido?

3.- “Chasing Cars”, de Snow Patrol

Oh sí, andamos nostálgicos, tristes y ahora con esta rola seguro muchos lo van a estar más. En mayo de 2006, Snow Patrol lanzó el sencillo “Chasing Cars”, una canción que se volvió tremendamente popular luego de aparecer en la serie y musicalizar uno de los momentos más tristes de ‘Grey’s Anatomy’.

2.- “Love Like Winter”, de AFI

AFI (a quienes hace no mucho vimos en el Corona Capital) es de esas agrupaciones que han tenido diversas transformaciones musicales y visuales. Y hace dos décadas, cuando el movimiento emo estaba en pleno auge, vimos a Davey Havok darlo todo.

Fue con canciones como “Love Like Winter”, de su séptimo álbum de estudio, ‘Decemberunderground‘, con las que AFI hizo bastante ruido en 2006. Especialmente por el videoclip que fue inspirado en películas de Tim Burton y Quentin Tarantino.

1.- “Welcome to the Black Parade”, de My Chemical Romance

Hablando de emo, obviamente no podíamos dejar fuera a esta piezota. Si hubo una banda que a principios de los años dos mil fue clave en el movimiento y la estética emo, esa fue My Chemical Romance y su disco ‘The Black Parade’ (que pronto podremos escuchar en vivo en su totalidad).

Canciones como “Welcome to the Black Parade” impactaron fuerte a muchos de nosotros, especialmente al conocer el ‘lore’ del paciente y todo el concepto del disco que también este 2006 cumple 20 años de existencia. ¡Somos tan viejos ya!

Pues sí, 20 años se dicen bien fácil pero es increíble que hace dos décadas el mundo de la música sonaba muy diferente al de hoy (y este conteo es una prueba de ello). ¿Qué otra canción agregarían a nuestro listado?