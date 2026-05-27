Lo que necesitas saber:

A poco de estrenar su nuevo sencillo, "The Wave", Jungle da a conocer la serie de shows que ofrecerá en México.

Apenas vamos para mitad de año, pero ya comienza a armarse la agenda de conciertos del 2027. Y Jungle es una de las primeras bandas que aparece en la agenda.

Jungle convirtió el Palacio de los Deportes en una gigantesca pista de baile
Foto: Cortesía Ocesa// Lulú Urdapilleta

Jungle dará tres shows en México con Sports como invitado

OCESA confirma en sus redes sociales que Jungle regresará a México para ofrecer tres conciertos, en tres ciudades. Así va a ser:

  • Guadalajara / Auditorio Telmex: 17 de marzo
  • CDMX / Palacio de los Deportes: 19 de marzo
  • Monterrey / Auditorio Banamex: 27 de marzo.

En los tres shows que Jungle dará en nuestro país, el invitado especial será Sports, una banda estadounidense de dreampop que, desde 2015, viene trabajando y ya tiene un amplio reconocimiento en la escena independiente de su país.

¿Por qué no puedes dejar pasar a Sports y su pegajoso dream pop?

Boletos para Jungle en México

Los boletos para Jungle podrán adquirirse a partir del 29 de mayo. Ya saben, primero en preventa. En este caso, la venta general al público comenzará a partir del 2 de junio.

A casi tres años de haber sacado el disco Volcano, Jungle llegará a México con nueva producción. Recientemente, se dio a conocer que el colectivo británico estrenará álbum en agosto de 2026: SunshineEl primer sencillo es “The Wave”

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