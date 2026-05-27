Lo que necesitas saber:
A poco de estrenar su nuevo sencillo, "The Wave", Jungle da a conocer la serie de shows que ofrecerá en México.
Apenas vamos para mitad de año, pero ya comienza a armarse la agenda de conciertos del 2027. Y Jungle es una de las primeras bandas que aparece en la agenda.
Jungle dará tres shows en México con Sports como invitado
OCESA confirma en sus redes sociales que Jungle regresará a México para ofrecer tres conciertos, en tres ciudades. Así va a ser:
- Guadalajara / Auditorio Telmex: 17 de marzo
- CDMX / Palacio de los Deportes: 19 de marzo
- Monterrey / Auditorio Banamex: 27 de marzo.
En los tres shows que Jungle dará en nuestro país, el invitado especial será Sports, una banda estadounidense de dreampop que, desde 2015, viene trabajando y ya tiene un amplio reconocimiento en la escena independiente de su país.
Boletos para Jungle en México
Los boletos para Jungle podrán adquirirse a partir del 29 de mayo. Ya saben, primero en preventa. En este caso, la venta general al público comenzará a partir del 2 de junio.
A casi tres años de haber sacado el disco Volcano, Jungle llegará a México con nueva producción. Recientemente, se dio a conocer que el colectivo británico estrenará álbum en agosto de 2026: Sunshine. El primer sencillo es “The Wave”