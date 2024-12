Lo que necesitas saber: El 2025 traerá muchísimos discos nuevos, por lo que nos dedicamos a hacer un conteo con los 15 que más anticipamos.

El 2025 está a la vuelta de la esquina, y ya nos estamos saboreando algunos de los discos que traerá. Tenemos muchísimas expectativas, ya que regresan algunos proyectos que llevaban rato sin sacar disco, como Franz Ferdinand y Mogwai, y en otros casos vienen discos de proyectos que tienen una discografía infalible, como el caso de FKA Twigs y Sam Fender.

Para que podamos prepararnos como se debe, revisamos los álbumes más esperados para el año entrante, que de nueva cuenta nos mantendrá atareados escuchando lo nuevo de algunos de nuestros proyectos favoritos.

Esta es la portada de ‘The Human Fear’, el nuevo disco de Franz Ferdinand/Foto: Domino Records

Estos son los 15 discos que más anticipamos del 2025

Franz Ferdinand – The Human Fear

El sucesor del excelente Always Ascending del lejano 2018 es el primer álbum de Franz Ferdinand en el que participan la baterista Audrey Tait y el guitarrista Dino Bardot. Alex Kapranos, Bob Hardy y Julian Corrie compusieron las nuevas rolas, y tal parece que tendremos Franz Ferdinand para rato.

Nos encanta que los escoceses exploren un lado tétrico que nos dejaron ver en discos pasados con rolas como “Evil Eye” o “”Be Afraid”. El miedo humano parece ser el tema central de su nuevo LP, algo que también nos deja ver la estética del nuevo álbum. Ya el 10 de enero de 2025 podremos escuchar este disco.

La banda vino a México también en este 2024 y pudimos salir a un mercadito a echar una buena comida. Checa la entrevista con ellos en nuestro canal de YouTube.

Inhaler – Open Wide

El tercer disco de Inhaler tiene la difícil tarea de continuar una discografía con un sonido de rock fresco que nos ha esperanzado en el futuro del género, con rolas enfocadas en guitarra y la voz de Elijah Hewson, con coros intensos y alentadores.

La banda liderada por Elijah Hewson nos regaló un gran disco que siguió a su debut con Cuts & Bruises, y Open Wide parece que marcará un cambio en su sonido, más electrónico e inclusive con beats.

Sam Fender – People Watching

También con apenas un par de LPs en su discografía, el guitarrista y vocalista Sam Fender causó muchísimo ruido con el anuncio de su nuevo disco titulado People Watching, que está programado para ver la luz el 21 de febrero.

Este rocksito ligero de People Watching parece ilusionarnos mucho ante un disco que evoca a Bruce Springsteen y los coros épicos de los Killers o Arcade Fire. Habrá que estar bastante atentos porque Sam Fender podría venir por primera vez a nuestro país ya con su tercer disco de estudio.

Squid – Cowards

La banda de post-punk de Brighton lanzará Cowards, que le sigue a O Monolith de 2023 y está encabezado por el sencillo “Crispy Skin”, que viene acompañado de un video musical dirigido por Takashi Ito y un sonido que experimenta con una progresión en un sintetizador bastante clásico.

El nuevo disco de Squid trata sobre el mal, un gran tema para lo que escucharemos en Cowards, que saldrá el 7 de febrero.

Sports Team – Boys These Days

Después su gran disco de 2022, Gulp!, Sports Team ahora ha anunciado sus planes para un nuevo álbum de estudio que llegará el 28 de febrero del próximo año. Chequen nomás el lujo de adelanto que nos regalaron los Sports Team con “I’m In Love”:

El video está dirigido por Dora Paphides, y si de algo estamos seguros, es que los Sports Team la pasaron rebien haciendo este nuevo álbum, con la energía que comparten en su clip.

FKA Twigs – Eusexua

FKA twigs ha anunciado oficialmente su nuevo álbum Eusexua, que podremos escuchar el viernes 24 de enero de 2025, para prepararnos a su visita al AXE Ceremonia 2025.

Eusexua es el primer álbum de FKA twigs en cinco años, su continuación del LP de 2019, Magdalene. La ambición en su sonido nos entrega hasta ahora electrónica de autor con micro sampleo que podemos dejar en loop.

The Lathums – Matter Does Not Define

The Lathums, la banda de Wigan, ha anunciado su tercer álbum de estudio titulado Matter Does Not Define, que se lanzará el 7 de marzo de 2025. Chequen el rolón de adelante que presentaron con “Long Shadows”:

Este álbum llega tras el éxito de From Nothing To A Little Bit More (2023), y nos emociona en grande, ya que podría traerlos a un show solitos en nuestro país. Además del anuncio del álbum, The Lathums se embarcarán en una gira por Reino Unido e Irlanda que comenzará el 13 de marzo en Glasgow y finalizará el 11 de abril en Manchester. Estaremos atentos.

Sharon Van Etten & The Attachment Theory – Homónimo

Sharon Van Etten ha anunciado un nuevo proyecto musical bajo el nombre de Sharon Van Etten & The Attachment Theory, que tiene planeado el lanzamiento de un álbum homónimo el 7 de febrero de 2025.

Este disco marca un nuevo capítulo en la carrera de Van Etten, explorando nuevos sonidos con progresiones sintéticas como un elemento que se lleva muy bien con su identificable voz. Para este proyecto, colabora con músicos como Jorge Balbi en percusión, Devra Hoff en el bajo y Teeny Lieberson en varios instrumentos. El álbum fue producido por Marta Salogni.

Lambrini Girls – Who Let the Dogs Out

El explosivo dúo punk femenino Lambrini Girls ha anunciado el lanzamiento de su álbum debut titulado Who Let the Dogs Out, que podremos escuchar el 10 de enero de 2025.

Este anuncio llega acompañado del lanzamiento del sencillo “Big Dick Energy”, cuyo video ya está disponible. El álbum promete ser una descarga de energía punk con letras mordaces y actitud desafiante, fiel al estilo que caracteriza a Lambrini Girls.

Ringo Starr – Look Up

El legendario baterista de los Beatles lanzará su disco número 21 el 10 de enero de 2025, un logro simplemente impresionante. Ringo regresa a la música country después de más de 50 años y es su primer LP desde 2019.

Producido y coescrito por el también legendario T Bone Burnett, “Look Up” tiene 11 canciones originales, grabadas en Nashville y Los Ángeles. El álbum cuenta con colaboraciones de artistas como Billy Strings, Molly Tuttle, Lucius y Larkin Poe.

Mogwai – The Bad Fire

Qué notición es tener un nuevo disco el año que entra de los brutales Mogwai, una influyente banda escocesa de post-rock, que supera la marca de los diez discos de estudio con el anuncio de The Bad Fire.

El 24 de enero de 2025 podremos escuchar su nuevo disco, producido por John Congleton, y nos intriga su nuevo sonido, ya que pueden escuchar la primera rola, dedicada a la felicidad que nos producen los perritos:

The Wombats – Oh! The Ocean

The Wombats, la banda británica de indie rock, ha anunciado el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, titulado Oh! The Ocean, que estará disponible el 21 de febrero de 2025. Su peculiar sentido del humor nos sacará sonrisas una vez más, con baladas sencillas pero muy, muy pegajosas:

El álbum explora temas como la ansiedad social, conflictos internos y las experiencias de vivir en Los Ángeles. Ya han lanzado algunos adelantos como “Sorry I’m Late, I Didn’t Want To Come” y “Blood On The Hospital Floor”, dando a los fans una probadita del sonido fresco y enérgico que caracteriza a The Wombats.

bdrmm – Microtonic

La banda británica de shoegaze bdrmm ha anunciado su tercer álbum de estudio, titulado Microtonic, que escucharemos el 28 de febrero de 2025. El álbum estará compuesto por diez canciones, incluyendo el sencillo principal “John On The Ceiling”:

Microtonic promete ser un disco que consolide a bdrmm como una de las bandas más interesantes del panorama actual del shoegaze, dream pop y el indie rock. Además del anuncio del álbum, la banda también ha confirmado una gira por Reino Unido y Europa en 2025 para presentar su nuevo disco. No nos caería nada mal una visita.

Everything Is Recorded – Temporary

Everything Is Recorded, el proyecto liderado por Richard Russell, ha anunciado su nuevo álbum titulado Temporary, tendremos en nuestras plataformas favoritas el 28 de febrero de 2025. Este anuncio viene acompañado del lanzamiento del sencillo “Losing You”, una conmovedora balada que cuenta con la colaboración de destacados artistas como Sampha, Laura Groves, Jah Wobble y Yazz Ahmed. Qué manera de anticipar un disco:

Temporary promete continuar la exploración sonora profunda y emotiva, siguiendo la línea experimental libre y colaborativa que caracteriza a Everything Is Recorded.

The Horrors – Night Life

The Horrors han anunciado su regreso con un nuevo álbum de estudio titulado Night Life, que escucharemos el 21 de marzo de 2025. Este será su sexto álbum y el primero en casi ocho años, y ahora se enfoca en un sonido obscuro y denso que se apega al post-punk.

Para anticipar este lanzamiento, la banda ha compartido dos sencillos: “The Silence That Remains”, con una atmósfera gótica, y “Trial By Fire”.

Menciones honoríficas de los discos esperados del 2025

Es un feliz problema tener que hacer listas de los discos que más esperamos para el año entrante, pero definitivamente tenemos en el radar otros lanzamientos. Esperemos que estos discos cumplan nuestras expectativas, y es que también son grandes proyectos que tendrán bastante ocupados su 2025.

Lana Del Rey – The Right Person Will Stay

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

LS Dunes – Violet

Manic Street Preachers – Critical Thinking

Mac Miller – Baloonerism

Circa Waves – Love & Death Pt 1

Biig Piig – 11:11

Doves – Constellations For The Lonely

Sasami – Blood On The Silver Screen

Ela Minus – Día

Otras bandas que esperamos lancen discos

Además de los discos del 2025 que ya tienen fecha de salida, hay otros álbumes que también están en el radar pero que no tienen necesariamente un día de lanzamiento establecido o ni siquiera un título anunciado oficial. Algo típico con algunos artistas.

Por aquí les dejamos una lista con esos discos de los que faltan más detalles, pero que ya nos estamos saboreando…

A$AP Rocky – Don’t Be Dumb (sin fecha de lanzamiento oficial)

Blondie – disco anunciado sin fecha de lanzamiento ni título oficial

Lady Gaga – disco anunciado sin título oficial y con fecha tentativa para febrero del 2025

Lorde – disco anunciado sin fecha de lanzamiento ni título oficial

Sky Ferreira – Masochism (sin fecha de lanzamiento oficial)

Tunde Adebimpe – disco anunciado sin fecha de lanzamiento ni título oficial

Deftones – disco anunciado sin fecha de lanzamiento ni título oficial

