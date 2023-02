A menos de dos años del lanzamiento de su excelente disco debut (POR ACÁ pueden checar la reseña), la banda dublinesa, Inhaler regresa con Cuts & Bruises, con la difícil tarea de consolidar la identidad de su sonido y quizás explorar nuevas áreas.

La alineación de la banda se mantiene intacta, y repite Antony Genn (Pulp, Elastica) en la producción. Con muchísimo material en sus mentes creativas, la banda parece tener prisa por lanzar más y más rolas que también aporten a sus presentaciones en vivo. No hay que perder de vista que los integrantes de la banda no llegan ni a la mitad de sus veintes, y ya tienen dos discos de estudio lanzados.

Foto: Getty Images

Inhaler nos muestra que la sofisticación les funciona

Del asombroso It Won’t Always Be Like This (2021) disfrutamos mucho la mezcla que Inhaler mostró para revivir en gran parte un rock-pop con sintetizadores, guitarras y letras que tocaban de forma reconfortante temas conocidos para todos sobre crecer y el amor.

Ahora, para Cuts & Bruises los irlandeses retoman todo lo que les funcionó en su disco pasado y lo notamos en los primeros sencillos, como “These Are The Days”, “Love Will Get You There” y “If You’re Gonna Break My Heart”. Pero en esta ocasión, Elijah Hewson y compañía se esforzaron aún más en incorporar elementos que hacen más elegante su propuesta.

Por ejemplo, “Love Will Get You There” incorpora más de un sonido sintético que soporta toda la rola, con guitarras también de apoyo que dejan todo el protagonismo a la voz de Hewson y la línea de bajo. Las voces de apoyo son sutiles pero ayudan a que el coro no sea una explosión, sino una cima natural que se construye poco a poco.

Para “If You’re Gona Break My Heart”, incorporan un piano brillante, arreglos en órgano y metales muy muy sutiles, que dan la sensación de ser una canción para un bar con personas llenas de decepción amorosa. Nos recuerda a The Rolling Stones en “Fool to Cry” o “Shuggie” de Foxygen. Y son palabras mayores.

A lo largo del disco, parece que Inhaler optó por darse más espacio para construir canciones, comparado con su antecesor. Si en 2021 entraban de lleno a los trancazos de rolas que el álbum traía, ahora notamos más introducciones y pre-coros que hacen brillar los coros y solos.

Un intento de la banda de mostrar más madurez

Desde el título, Cuts & Bruises parece presentar una banda que ha estado más expuesta a los obstáculos de la vida. Habrá que ver si el disco logra reflejar esto a lo largo de sus once canciones, mismo número de rolas que las del disco anterior.

It Won’t Always Be Like These mostró a un cuarteto de veinteañeros expresando sus problemas amorosos, las salidas entre amigos y demás situaciones de la vida cotidiana. Ahora, con algunas cicatrices más, al parecer Hewson y compañía tienen más que contarnos sobre la vida.

Inhaler no necesitaba madurar sus letras, ya que son sencillas y funcionan, es reconfortante escuchar letras que no necesitan que descifremos un mensaje oculto, o que utilizan recursos rebuscados para transmitir lo que quieren. Tal es el caso en “Valentine” y “So Far So Good”, que no buscan más que ponernos a cantar y tienen historias sinceras sobre lo que pasa en la vida de la banda.

Por momentos pensamos en bandas recientes como Blossoms o Circa Waves, pero los de Dublín han consolidado una identidad que no solo depende de la característica voz de Elijah Hewson, también de un particular sonido de revival de un rock-pop cautivador y ahora, con una versatilidad de guiñarle a otros subgéneros.

La favorita de los fans “Dublin in Ecstasy” es un momentazo del disco, y por fin fue grabada en estudio, después de varios años en los que la banda solo la tocaba en vivo. Esta es una muestra de las letras que más le funcionan a la banda, con algunas metáforas sencillas, pero reflejando la intensidad de una noche en la ciudad.

Exploración ligera sobre un nuevo sonido

Apenas y notamos algunos cambios en la paleta sonora que Inhaler traía desde su disco anterior, y aunque es bastante sutil, nos gusta mucho lo que incorporaron para su nuevo disco.

Con tan solo un disco en su carrera, las posibilidades eran bastante amplias para la banda y decidieron traer a su nuevo LP sonidos más electrónicos, pero secundarios, que podemos describir como inspirados en lo mejor del britpop.

“The Things I Do” es la muestra más clara de esto, abriendo con cuerdas, beats y teclados. Aunque la canción incluye guitarras en algunas secciones, los teclados y cuerdas son lo más presente en una rola que también le apunta a gustar a una audiencia más amplia.

La banda lo hace muy bien en una rola cursi sin que llegue a empalagar, y aquí debemos recordar la guía de Antony Genn en parte de la composición y producción, ya que estuvo en los noventas haciendo cosas interesantes con Pulp y Elastica.

El puente de “Just to Keep You Satisfied” muestra esto con un collage de sonidos electrónicos que no esperábamos escucharle a Inhaler, pero que va muy bien y nos puso a bailar. Esto será increíble para escuchar en vivo, como un gran complemento a las rolas más “clásicas” de la banda que presentaron en el primer disco.

Para el lanzamiento de Cuts & Bruises, los de Inhaler lo hicieron muy bien y pusieron a la venta ediciones físicas especiales, con algunas fotografías de la banda firmadas y hasta algunas personales de cada integrante. Todo lo pueden conseguir POR ACÁ.