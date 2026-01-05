Demandan a Drake por usar sitio de apuestas para tener más reproducciones en sus canciones

Lo que necesitas saber: Drake empieza el 2026 con una demanda donde lo acusan de usar un sitio de apuestas para tener más reproducciones en sus canciones.

Pensábamos que con el 2025 se irían los pleitos legales de Drake, sin embargo, todo parece indicar que el rapero canadiense tendrá otro año bastante movido ya que ahora enfrenta una demanda por usar un sitio de apuestas en línea para tener más reproducciones en plataformas de streaming.

Drake enfrenta una nueva demanda en Virginia. Foto: Drake (X)

Drake comienza el 2026 con una nueva demanda en puerta

En 2025 Drake estuvo en boca de todos por su pelea con Kendrick Lamar. Uno de los sucesos más relevantes del hip hop que nos dejó varios diss tracks como “Not Like Us”, canción de K-dot que sonó en todos lados (hasta en el Medio Tiempo del Super Bowl).

De hecho, fue justo por esa rola que el llamado ‘Champagne Papi’ demandó a Kendrick y a Universal Music Group (UMG), argumentando que “Not Like Us” lo difamaba y que la disquera promocionaba la canción por puro beneficio y sin importarle si los dichos de Lamar eran reales o no.

Por promocionar un sitio ilegal de apuestas en Virginia

Al final un juez desestimó la demanda de difamación, afirmando que la interpretación de la letra de “Not Like Us” debía verse como una tiradera de barras y no como hechos reales, además de que no se comprobó que UMG usara algún tipo de herramienta para que la rola se hiciera viral.

La cuestión es que ahora, Drake es acusado de hacer algo similar. De acuerdo con la revista Rolling Stone, recientemente se presentó una nueva demanda colectiva en un tribunal federal de Virginia en contra del rapero, el streamer Adin Ross, un ciudadano australiano identificado como George Nguyen y a la empresa matriz de Stake, una plataforma de casino en línea.

La demanda es también contra Stake, el casino en línea. Foto: Stake (Facebook)

Sí, la demanda es contra él y Stake

La denuncia fue hecha por residentes de Virginia llamadas LaShawnna Ridley y Tiffany Hines, quienes alegan violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) y piden 5 millones de dólares en daños.

¿La razón? Las mujeres aseguran que cayeron en manos de Stake, un casino en línea y casa de apuestas deportivas, gracias a que Drake promocionó en varias de sus plataformas, aparentemente luego de recibir un pago por ello por más de 100 millones de dólares.

Una plataforma que Drake ha promocionado activamente. Foto: Stake (Facebook)

Y usar ese dinero para granjas de bots que reproducían su música en plataformas de streaming

Además, en la demanda alegan que Drake promociona a Stake como una plataforma legal y de bajo riesgo, lo cual lleva a las personas a apostar de manera ilegal debido a que en el estado de Virginia están prohibidos los sitios de apuestas en línea.

No sólo eso, sino que además afirman que los fondos obtenidos a través de de Stake se utilizaron para financiar granjas de bots en línea y “campañas de amplificación” cuya finalidad era aumentar de manera artificial los números de streaming de la música de Drake en plataformas como Spotify.

Foto: Getty Images

¿Qué opinará Kendrick Lamar de esto?

De acuerdo con el portal NME, un representante de Drake se negó a hacer comentarios sobre la demanda, al igual que los que representan a los demás involucrados en este pleito que seguramente dará bastante de qué hablar en los próximos meses.

Considerando que el mismo Drake se ha hecho famoso por las grandes cantidades de dinero que ha perdido en apuestas en línea, seguramente tendrá bastante qué comprobar ante los juzgados. ¡Que alguien le avise a Kendrick Lamar que aquí está el pan!

Imagen del video “Not Like Us”, de Kendrick Lamar. Foto: YouTube









