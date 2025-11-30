Lo que necesitas saber: Limp Bizkit trajo Loserville a la CDMX, con un recuerdo y celebrando a Sam Rivers.

Noche de Limp Bizkit en la Ciudad de México, ahora en el Estadio Fray Nano… un show medio raro, al menos en la previa, porque la banda había enfrentado el fallecimiento de su bajista Sam Rivers en las semanas anteriores.

Obviamente, se sentía la emoción por ver una de las banda más importantes que dio el nu metal. La gorra roja para atrás, onda Fred Durst obvio, no podía faltar. Ninguna otra banda de esa camada dejó un elemento de imagen tan icónico como ese y se notaba en los cientos de personas que la traían puesta. Lindo ambiente, la neta.

Limp Bizkit recordó a Sam Rivers en la Ciudad de México. Foto: cortesía Music Vibe/ALT PR/Nortdexs.

Por otro lado, también se sentía el trancazo de no ver a Limp Bizkit con toda su alineación original. Entonces, ¿cómo sería esto sin su querido bajista?

Limp Bizkit en la Ciudad de México… Sam Rivers por siempre

Todo arrancaba precisamente con el recuerdo de Sam. En las pantallas, se proyectaban conciertos y otros momentos de la banda junto a su bajista, con el mensaje “Nuestro hermano por siempre” y abrazo grupal de por medio sobre el escenario.

Esa era la señal clara de que Limp Bizkit están más unidos que nunca para enfrentar a la tragedia y el compromiso de hacer que el show continúe. Porque al final, no hay mejor homenaje para alguien tan querido que hacer sonar su música.

Y así, Fred Durst nos presentaba a Richie Buxton, conocido también como Kid Not, quien se encargó del bajo. Por si tienen la duda, él es músico, productor y director de videos musicales de Ecca Vandal, una de las geniales artistas que hace de telonera en la gira.

“Hola, México… damas y caballeros, saluden a nuestro chico, Richie… este show lo haremos al estilo Limp Bizkit para recordar a Sam Rivers“, dijo Fred para arrancarse recio con “Break Stuff”, “Show Me What You Got” y “Hot Dog”.

El recuerdo de Sam también se sintió cuando “Re-Arranged” sonó. “Quiero tocar una de mis canciones favoritas que era con Sam Rivers… y estoy feliz de que Richie nos acompañe esta noche”, decía el vocalista.

Richie Buxton. Foto: cortesía Music Vibe/ALT PR/Nortdexs

Las Dad Vibes de nostalgia para recordar el apogeo del nu metal

Fred Durst ha adoptado esta esencia de ‘vibra de papá’ desde que la banda regresó en el 2021 con el disco Still Sucks… y el concepto le queda chido. Hoy, la gorra roja, aunque remarca su legado, ya no forma parte de su imagen.

Ahora, la barba canosa y una vestimenta cómoda (de esas con las que uno hace home office) lo acompañan. Ya no brincotea como en aquellas épocas de finales de los 90, pero sigue siendo divertido, irreverente e incluso más cariñoso.

Fred Durst con Limp Bizkit. Foto: cortesía Music Vibe/ALT PR/Nortdexs.

Aunque las dad vibes se perciben en el público, también hay gente de diversas generaciones por ahí… y Fred los sabía. “Bienvenidos a Loserville, montón de perdedores. Esto es una fiesta en México… si este es tu primer concierto de Limp Bizkit, déjame saberlo y levanta las manos“, decía Durst.

Y es que ha sido un año especial para los nostálgicos del nu metal, si lo vemos en retrospectiva. Korn anunciando conciertos, Deftones lanzando disco y armando gira, System Of a Down también de tour, el regreso de Linkin Park…

“¿Cómo están atrás? ¿Y los de adelante? Bueno, esto parece 1999”, agregaba Fred cuando sonó “My Generation” viendo la energía y recordando quizá, con su sentido del humor más crudo, el controversial show de Limp Bizkit en Woodstock 99.

¿O solo añoraba los años en que la camada nu metalera estaba en su prime? Quién sabe…

Tres fans suertudotes

Lo que también se nota con intensidad es lo clavados que son los fans respecto al canon de la banda. Cuando suena “Rollin'”, es muy chido ver a la gente intentando replicar los pasos que hacía Fred en el video musical.

O el coro al unísono en “Behind Blue Eyes” también te pone emotivo. Curioso como el Results May Vary, sin ser el disco qe te haría decir ‘gracias Limp Bizkit por esta joya’, sí despierta un cariño especial con algunas canciones.

“Super difícil hacer lip sync en esta”, bromeaba Fred, que de repente se nos olvida que, cuando no rapea, también tiene una voz melódica bastante buena.

Foto: cortesía Music Vibe/ALT PR/Nortdexs.

Y si la mayoría de los fans apostaban por la gorra roja, otros más producidos se aventaron la misión de caracterizarse con alguno de los pintorescos looks de Wes Borland.

Uno de esos fans venía directo desde Veracruz y fue elegido para subir a cantar “Full Nelson”. Y no fue solo él, eh… Limp Bizkit subió a tres fans al escenario para hacerlo más épico. Dicho sea de paso, muy rifada la tercia de fanáticos que seguro tendrán en este uno de sus highlights del resto de sus vidas.

Hasta siempre, Limp Bizkit

Eso sí, el vocalista de Limp Bizkit tiene su lado temperamental. Como a muchos, parece que no le gusta mucho ver tantos celulares en los conciertos y lo dejó claro cuando tocaron su cover de “Faith” de George Michael.

Fred Durst sacó su lado sarcástico y dijo al final de la canción: “Tienen unos teléfonos muy bonitos. Realmente me gustan sus celulares”, jajaja.

Foto: cortesía Music Vibe/ALT PR/Nortdexs.

Pero bueno, más allá de eso… es admirable que Limp Bizkit decidiera continuar con el show en la Ciudad de México, aún con la pérdida de Sam Rivers. Ese abrazo grupal al inicio del show me da la sensación de que el nudo en la garganta está ahí.

Y si es así, qué resiliencia y qué fuerza deben tener para dar esta clase de show lleno de nostalgia, emotividad, bromas, irreverencia y cariño.

“Gracias por esta hermosa energía esta noche. Significa mucho para nosotros”, decía Fred. “Gracias por celebrar a Sam Rivers… y un aplauso para Richie”, agregó en otro momento al final del concierto, con abrazo incluido para el buen Richie que se rifó.

Setlist de Limp Bizkit en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México

Break Stuff

Show Me What You Got

Hot Dog

My Generation

My Way

Rollin’

Dad Vibes

Behind Blue Eyes

Re-Arranged

Nookie

Full Nelson

Boiler

Faith

Take a Look Around

Break Stuff (sí, la tocaron al inicio y al final)