Lo que necesitas saber:

Con una carta —con fecha del 15 de mayo— Sergio Mayer presentó su renuncia "irrevocable" a Morena.

Sergio Mayer renunció a Morena. Al menos, esa es la información que se ha compartido después de que se hiciera viral una carta donde el diputado presentó su renuncia “irrevocable” a la militancia y solicitud de baja del padrón del partido.

Aun con esta carta —con fecha del 15 de mayo— rolando por todos lados, Sergio Mayer no publicó nada al respecto en sus redes.

Lo que sabemos de la carta de renuncia de Sergio Mayer en Morena
Foto: @Juan_OrtizMX

Y, bueno, en la plataforma del Sistema de Información Legislativa, Mayer sigue apareciendo bajo la batuta de Morena.

La carta de renuncia de Sergio Mayer

La carta en cuestión iba dirigida al Comité Ejecutivo Nacional de Morena y allí Mayer explicó que renunciaba por distintos motivos de “carácter personal”, lo que representaba una “declaración de voluntad”, con efectos inmediatos.

Además de que el diputado solicitó la cancelación de su registro en el padrón nacional de Morena.

Lo que sabemos de la carta de renuncia de Sergio Mayer en Morena
Foto: @SergioMayerb

Todo esto sucedió después de la polémica que se armó antes, durante y después de la participación de Sergio Mayer en ‘La Casa de los famosos‘, por la que pidió licencia al cargo como diputado.

Y tras un proceso sancionador —de oficio— en su contra por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que tenía en la mira suspender sus derechos en el partido. ¿La razón?

Fallarle a las reglas de Morena, al proyectar una imagen que privilegiaba un proyecto personal por encima de su chamba en la Cámara de Diputados.

Y después de La Casa de los Famosos: Sergio Mayer regresa a la Cámara de Diputados y se disculpa
Foto: @SergioMayerb

Ahora, habrá que esperar un comunicado o respuesta ante la difusión de esta carta por parte de Mayer —y qué pasaría con su cargo como diputado, ¿se moverá de manera independiente? ¿Se irá a otro partido?

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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