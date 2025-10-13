Lo que necesitas saber:

La legendaria banda del nu metal, liderada por Jonathan Davis, se presentará en nuestro país el próximo 19 de mayo en el Palacio de los Deportes.

¡Prepárate! La legendaria banda de nu metal Korn, acaban de hacer oficial su regreso a nuestro país con un concierto único en la CDMX en el 2026 y acá te contamos todos los detalles.

Chaleee: Korn cancela su participación en el festival Machaca 2023
Korn. Foto: Getty Images

¡Korn llegará a la CDMX en el 2026!

Como parte de su gira en Latinoamérica, Korn anunció concierto único en la CDMX y tendrán como invitados especiales al grupo Spiritbox.

Ve sacando tu calendario del 2026, porque la legendaria banda del nu metal, liderada por Jonathan Davis, se presentará en nuestro país el próximo 19 de mayo en el Palacio de los Deportes.

Y aunque no tendrán el tan esperado regreso en Monterrey luego de la cancelación en el Machaca 2023, Korn si tendrá conciertos en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

korn-anuncia-concierto-cdmx-2026-1
Anuncio de concierto de Korn en la CDMX // X:@ocesa_rock

Venta de boletos

Y aunque todavía faltan unos meses para que podamos ver el regreso de Korn a nuestro país, como en otros conciertos, la venta de boletos será tan solo unos días después del anuncio.

La venta para clientes de Banamex es este jueves 16 de octubre y un día después la venta general, ambas a través de Ticketmaster. Así que ve preparando la tarjeta si no quieres quedarte fuera de este show.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

conciertos-2026-destacada

¡Prepárate! Comienza la agenda de conciertos para el 2026

¡Pa’l Norte ya tiene fecha y “abono tempranero” para su edición 2026!
africa express cervantino

¡Africa Express se presentará en el Festival Cervantino y la CDMX!
Ian Watkins muere en prisión: Cumplía una condena por múltiples abusos contra menores

Ian Watkins muere en prisión: Cumplía una condena por múltiples abusos contra menores

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook