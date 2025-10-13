Lo que necesitas saber: La legendaria banda del nu metal, liderada por Jonathan Davis, se presentará en nuestro país el próximo 19 de mayo en el Palacio de los Deportes.

¡Prepárate! La legendaria banda de nu metal Korn, acaban de hacer oficial su regreso a nuestro país con un concierto único en la CDMX en el 2026 y acá te contamos todos los detalles.

Korn. Foto: Getty Images

¡Korn llegará a la CDMX en el 2026!

Como parte de su gira en Latinoamérica, Korn anunció concierto único en la CDMX y tendrán como invitados especiales al grupo Spiritbox.

Ve sacando tu calendario del 2026, porque la legendaria banda del nu metal, liderada por Jonathan Davis, se presentará en nuestro país el próximo 19 de mayo en el Palacio de los Deportes.

Y aunque no tendrán el tan esperado regreso en Monterrey luego de la cancelación en el Machaca 2023, Korn si tendrá conciertos en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

Anuncio de concierto de Korn en la CDMX // X:@ocesa_rock

Venta de boletos

Y aunque todavía faltan unos meses para que podamos ver el regreso de Korn a nuestro país, como en otros conciertos, la venta de boletos será tan solo unos días después del anuncio.

La venta para clientes de Banamex es este jueves 16 de octubre y un día después la venta general, ambas a través de Ticketmaster. Así que ve preparando la tarjeta si no quieres quedarte fuera de este show.