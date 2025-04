Olivia Rodrigo en el Estadio GNP Seguros: ¿Valió la pena la espera por su primer concierto en México?

Lo que necesitas saber: Después de mucha espera, Olivia Rodrigo por fin hizo su debut en México con un concierto inolvidables en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

La mera fiebre adolescente se vivió en la primera noche de Olivia Rodrigo en México. Después de consolidarse como una de las artistas pop más grandes de la actualidad, por fin vino a nuestro país como parte de su GUTS World Tour: Spilled. Pero, ¿valió la pena la espera y el hype por verla en la CDMX?

La respuesta depende de a quién le preguntes, pero si nosotros tuviéramos que contestar en corto, diríamos que sí. Y es que no importa si te gusta o no la cantante estadounidense; nos dio un show que conquista a cualquiera, con un montón de energía y rolas que te contagian la sensación de querer cantar a todo pulmón, como cuando te cortaba tu primer amor y medio empezabas a agarrarle la onda a la vida adulta.

Así lucía el primer concierto de Olivia Rodrigo en México, esto en el Estadio GNP Seguros. Foto: David Barajas para Sopitas.com.

Desde antes de que Olivia Rodrigo siquiera pisara México, la conversación por sus dos conciertos sold out en la CDMX estaba durísima en el internet de las cosas. Sobre todo porque la fecha en solitario que dio en Brasil, dejó un montón de preguntas y pocas respuestas. En particular, muchos tenían la duda si traería el mismo espectáculo o si también recortaría el setlist.

La logística tampoco ayudó mucho, pues horas antes del show y debido al acomodo del escenario en en el Estadio GNP Seguros, algunos fans se dieron cuenta que se había recortado la pasarela de la zona platino, y por lo tanto, sus lugares cerca de esa zona ahora quedaban lejísimos. Con todo esto en mente y con las expectativas a tope, la gran mayoría llegamos a la primera noche de Olivia en la capital chilanga.

St. Vincent se encargó de abrir la noche en el Estadio GNP Seguros

St. Vincent fue la elegida para ser la telonera de Olivia Rodrigo en la CDMX, lo cual nos tenía muy emocionados, pero el ambiente en su show nos dejó con un sabor un tanto agridulce. Annie Clark subió al escenario del Estadio GNP Seguros para hacer lo que mejor sabe: regalarnos una presentación poderosa, con mucha emoción y teatralidad.

Aunque eso sí, durante su set, como que los fans de Olivia nomás no conectaron con ella. Y no nos mal entiendan, no fueron groseros ni tampoco le gritaron que se bajara. Lo decimos porque, a pesar de que St. Vincent estaba tocando temazos como “Los Ageless”, “Fear the Future” y “Cheerleader”, el público parecía que no cachaba tanto sus rolas como su onda.

St. Vincent abriendo el primer concierto de Olivia Rodrigo en México/Foto: David Barajas para Sopitas.com

Quizá sea un tema generacional, quién sabe; aunque tenemos claro que muy pocos compraron el boleto para ver a esta artistaza. De cualquier manera, Annie se rifó y lo dio todo junto a su banda. Es más, hasta le dedicó unas palabras muy bonitas a la estrella de la noche, confirmando la enorme relevancia que tiene Olivia dentro de la industria musical de un tiempo para acá

“Estamos aquí por amor. Los que estamos en este escenario amamos la música; ustedes aman la música, pero todos amamos a la maravillosa Olivia Rodrigo”, dijo Clark, consiguiendo que se emocionara el público que no la conocía. Para cerrar, St. Vincent se echó “New York”, “Sugarboy” y “All Born Screaming”, dejándole todo listo a Olivia Rodrigo en su debut en México.

¡Estamos a nada de ver a Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) por primera vez en México! 🤩



Pero antes de eso, St. Vincent(@st_vincent) abrió el show en el Estadio GNP Seguros con un set poderoso y lleno de hits



Acá les dejamos un pedacito de “New York” 😩 pic.twitter.com/ACNYeiDwWV — SopitasFM (@sopitasfm) April 3, 2025

Y sí, después de ver a Annie Clark una vez más en el Estadio GNP Seguros, nos quedó claro que ya hace falta que vuelva sola a la CDMX. Pongamos chonguitos, porque las últimas veces que la hemos visto en estos lares, ha sido en festivales o como abridora de otros artistas/bandas (ojalá que sí se arme).

Olivia Rodrigo por fin vino a México con su ‘GUTS World Tour: Spilled’

A las 9 y unos cuantos minutos más, Olivia Rodrigo apareció en el escenario del Estadio GNP Seguros para aventarse un recorrido preciso por su corta, pero certera carrera. Desde el inicio dejó claro que iba con todo, pues de trancazo nos aventó algunas de las rolas más esperadas de la noche, como “obsessed”, “vampire” y la mismísima “drivers license”.

“¡Mierda! ¿saben que este es el concierto más grande que he dado en mi maldita vida? De verdad no lo puedo creer, Dios mío, muchas gracias. Esta noche será muy divertida, los amo muchísimo. No sé si lo sepan también, pero tienen la reputación de ser muy ruidosos, ¿es cierto?”, dijo Olivia, quien evidentemente, logró confirmar su teoría, pues sus fans gritaron casi casi desgarrándose la voz (nuestros tímpanos lo pueden comprobar).

Desde el inicio, Olivia se fue con todo, pues nos aventó temazos como “vampire” y “drivers license”. Y por supuesto, les dejamos un pedacito de estos hits 🥲#OliviaRodrigo pic.twitter.com/58hZb4fzJC — SopitasFM (@sopitasfm) April 3, 2025

Es increíble lo que Olivia mueve en sus fans, algo que verdaderamente tienes que checar tú mismo para creerlo. Desde días antes, se desató la locura por la artista con la pop-up store que armó American Express, pero ya en el concierto, atrás de donde a este sopibecario le tocó ver el show, había un grupo de cuatro chicas que no pararon de corear cada una de las rolas y de gritar cuánto amaban a la cantante. No exageramos, se sabían todas las letras e incluso las partes donde Rodrigo ni siquiera canta.

“Olivia, tú siempre me has entendido”, afirmó con tal seguridad una de esas chicas que me topé en el concierto. Eso es precisamente lo que la artista de 22 años provoca a quienes la siguen, pues la ven como si fuera una amiga cercana que las escucha y escribe canciones a partir de sus experiencias amorosas o de las cosas que les preocupan de crecer. Es increíble la conexión y el cariño entre ambas partes, los cuales quedaron inmortalizados en esta fecha.

Olivia Rodrigo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Foto: David Barajas.

Uno de los highlights en los conciertos de Olivia Rodrigo es el momento de silencio en “bad idea right?”. Y no sabemos si las Livies mexicanas lograron ganar el trend, pero lo que sí tenemos claro es que le echaron ganas, porque por unos cuantos seguros, la locura se detuvo en el Estadio GNP Seguros (habrá que confirmarlo viendo videos del mismo instante en Colombia, pero no cabe duda que están en la pelea por llevarse el diploma de los fans más rifados).

Y a todo esto, ¿qué onda con la producción del concierto? Como ya lo mencionábamos antes, esa era la gran pregunta que muchos se hacían y de lo que más se habló antes del show de Olivia Rodrigo en la CDMX. La verdad es que sí le hicieron falta cosas, en particular la famosa Luna a la que subía para cantar “logical” y “enough for you” en la primera parte del GUTS World Tour.

Olivia Rodrigo tocando la guitarra durante su concierto en la Ciudad de México. Foto: David Barajas.

Además, el setlist también fue otro factor que quizá no estuvo tan chido, pues tocó exactamente lo mismo que durante su paso por festivales en Latinoamérica. A pesar de que no trajo el show choncho (que era el que se esperaba por ser el concierto más grande que ha dado hasta el momento en el que redactamos este texto), podríamos decir que la cantante lo compensó.

Sí, en parte porque se trajo los props esenciales de la gira (nos referimos a las plataformas, visuales e incluso a la base donde canta “get him back!”). Pero sobre todo, Olivia hizo que su público en la CDMX se olivdara de esos detalles gracias a la gigantesca entrega, pasión y carisma que le puso a su primera presentación en México. En pocas palabras, sentimos que lo que faltó, quizá no era tan necesario para ver un gran show.

Olivia Rodrigo nos sorprendió por la enorme energía y pasión con la que canta sus rolas, demostrando por qué es una de las artistas más importantes de la actualidad 😎👌🏼#OliviaRodrigo pic.twitter.com/OZKJc073EP — SopitasFM (@sopitasfm) April 3, 2025

El público de México la conmovió hasta las lágrimas

Por supuesto que el público fue muy importante en la primera noche de Olivia Rodrigo en la Ciudad de México. Más allá de lucirse con sus outfits y fan projects (que por cierto, no les salió nada mal), lograron algo emotivo: hacer llorar de felicidad a artista… así como lo leen.

Justo cuando estaba sonando “enough for you”, sus fans sacaron carteles que decían “you are enough for us” (o “tú eres suficiente para nosotros”), lo cual provocó que Olivia soltara varias lágrimas mientras cantaba, y al terminar, les dedicara unas cuantas palabras de agradecimiento. Acá abajo les dejamos las imágenes.

El público de la CDMX logró algo conmovedor: hacer llorar a Olivia por todo su cariño. Justo cuando estaba sonando “enough for you”, sus fans sacaron carteles que decían “you are enough for us”, lo cual provocó que soltara varias lágrimas mientras cantaba 😭🫶🏼#OliviaRodrigo pic.twitter.com/P4yhfq8ARi — SopitasFM (@sopitasfm) April 3, 2025

“Muchas gracias, ¿por qué son tan amables? Los amo muchísimo, de verdad los amo mucho. Esto es una locura, son jodidamente increíbles y estoy agradecida por pasar esta noche con ustedes”, dijo una Olivia conmovida y todavía limpiándose una que otra lagrimita, antes de contar que amaba a México y que incluso ya le había entrado a nuestra cultura.

La noche cerró con todo y Olivia Rodrigo nos aventó un combo demoledor con rolones del tamaño de “all-american bitch”, “good 4 u” y “get him back!”. Tras este último rolón, la cantante agradeció rápidamente a los asistentes por esta primera noche en la CDMX, y junto a su banda (que por cierto, qué cool que todas son chicas) y bailarinas, salió del escenario del Estadio GNP Seguros.

El cierre del concierto fue brutal, con temones para cantar como si no hubiera un mañana. Así de intensa sonó “good 4 u” en la CDMX 🗣️😩#OliviaRodrigo pic.twitter.com/TTJcp6uonL — SopitasFM (@sopitasfm) April 3, 2025

No les vamos a mentir: el concierto se nos fue volando –pues apenas duró una hora y media– y el setlist fue corto en comparación con las fechas pasadas del GUTS World Tour, siendo idéntico a lo que sonó en sus shows en Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Pero, respondiendo la pregunta del inicio: ¿valió la pena el concierto de Olivia en la capital chilanga?

La verdad es que sí. No solo nos demostró por qué es una de las artistas más grandes y relevantes que tenemos en la actualidad, de esas que mueven masas y logran conectar profundamente con su público a través de rolas honestas y directas sobre temas que, a pesar de ser universales, casi siempre van dirigidos a la chaviza.

Con “get him back!”, terminó la primera noche de Olivia Rodrigo en el Estadio GNP Seguros 😌✨#OliviaRodrigo pic.twitter.com/yvraoUfKVW — SopitasFM (@sopitasfm) April 3, 2025

Lo más importante que nos llevamos del debut de Olivia Rodrigo en México es que, nosotros y cualquiera en redes sociales podríamos decir lo que sea, quejarnos sin siquiera ser unos clavados o haber ido al concierto. Sin embargo, lo más valioso fue que al final del show, los fans terminaron emocionados y contentos luego de ver a su artista favorita, al menos no escuché una sola queja.

Eso es lo que importa, ¿no lo creen? Que estén felices con lo que vieron quienes siguen a Olivia y realmente rompieron el cochinito para comprar su boleto en cualquiera de las fechas en el Estadio GNP Seguros. Y vaya que al final, vi a la gran mayoría con una sonrisa de oreja a oreja, e incluso a quienes lloraban de felicidad por ser parte de este show.

Setlist de Olivia Rodrigo en el Estadio GNP Seguros

obsessed ballad of a homeschooled girl vampire drivers license traitor bad idea right? love is embarrassing pretty isn’t pretty happier lacy enough for you so american jealousy, jealousy favorite crime teenage dream deja vu brutal all-american bitch good 4 u get him back!