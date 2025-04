Lo que necesitas saber: SEVENTEEN es la primera banda de k-pop que se presenta en el Tecate Pal Norte. Así fue su debut en el festival.

El k-pop es una de las industrias que domina el mundo mainstream de la música… Y cuando ves lo increíble de conciertos como el de SEVENTEEN en el Tecate Pal Norte 2025, puedes entender la razón incluso si no estás demasiado inmerso en el asunto.

Acá su sopibecario en turno le tocó ser uno de esos tantos llenos de curiosidad por ver la enormidad de un grupo legendario dentro de la escena del pop coreano. Me contaba una buena amiga que la banda es pionera ––por lo mismo, leyendas–– de la tercera ola del k-pop, lo que me entusiasmaba bastante.

Después de todo, no siempre se tiene oportunidad de ver a un proyecto musical que significa tanto dentro de su ámbito.

SEVENTEEN en el Tecate Pal Norte. Foto: PLEDIS Enterntainment.

Y en ese sentido, era interesante ver la diversidad de fandoms desde primera hora en el Tecate Pal Norte 2025. Lo dominaban los atuendos negros de corbata roja de los fans de Green Day junto a los letreros, playeras y lightsticks que hacían referencia a SEVENTEEN.

Lindo ambiente, de verdad. Por supuesto, el fandom Carat en México no falló a la hora de llegar temprano para agarrar el mejor lugar posible cerca del escenario Tecate Light, que sin duda es uno de los escenarios más impresionantes en México pues amplifica la experiencia de ver un show en vivo.

SEVENTEEN en el Tecate Pal Norte. Foto: Cortesía de PLEDIS Entertainment.

SEVENTEEN encendió el Tecate Pal Norte 2025

SEVENTEEN es un golpe de energía desde el primer momento. cuando entraba con “LOVE, MONEY, FAME” para luego pasar a “Left & Right”. De verdad, cómo te vuela la cabeza su capacidad sobrehumana de cantar y bailar a ese ritmo, con esa soltura y ese estilo, eh.

Es increíble también cómo pueden ofrecer un show tan completo aún cuando el grupo viene sin dos de sus integrantes. Venían 11 de sus 13 miembros, lo que significaría un cambio en el performance debido a las tres unidades de talento en las que se dividen.

S.Coups, Joshua, Jun, Hoshi, Woozi, The8, DK, Mingyu, Seungkwan, Vernon y Dino estuvieron presentes en el show, acompañados de un grupo de bailarines y músicos en vivo que resultan tan talentosos como los protagonistas. Y por otro lado, Jeonghan y Wonwoo no pudieron asistir por temas de servicio militar.

Así lucía la banda durante su presentación en el festival. Foto: PLEDIS Entertainment.

Claro que la ausencia de dos miembros puede dolerle al más grande fan. Pero si algo podemos decir con seguridad, es que el talento sobra en una banda como SEVENTEEN.

Además, este es un momento especial porque con ellos, el Tecate Pal Norte debuta oficialmente al k-pop en el festival. Y justo, este show tuvo ese tinte de una celebración explosiva con canciones como “HOT”, cuya producción tiene una influencia rock muy marcada cuando la escuchas en vivo.

La Hip-Hop Unit de SEVENTEEN durante su presentación en el Tecate Pal Norte. Foto: PLEDIS Entertainment.

Brillando los tres teams de SEVENTEEN

Apenas iban cuatro canciones y literalmente, todo estaba encendido en un nivel de euforia casi insostenible. “Ustedes están locos y son increíbles, ¡están que arden!”, decían para continuar con más canciones como “96ers”.

Vinieron entonces algunas canciones encabezadas por las unidad de talento específicas… “Water”, que por ahora solo tuvo a tres de sus miembros de la hip-hop unit: S. Coups, Mingyu y Vernon. Después vino “Rain” para el performance team (Jun, Hoshi, The8 y Dino).

Y seguidito, vino “Cheers to Youth” para que el vocal team conformado por Joshua, Woozi, DK y Seungkwan brillaran.

Foto: PLEDIS Entertainment.

Un momento inolvidable para el grupo

Ver al fandom CARAT tan unido en el show de SEVENTEEN en el Tecate Pal norte 2025, también fue un detalle. Porque, bueno, existen prejuicios generacionales sobre quiénes se identifican con qué tipo de música… Pero al final solo son eso; prejuicios sin sentido.

Aquí, pudimos ver a gente de todas las edades y por ahí, algunos fans de Green Day ––los delataban sus playeras o su outfit–– disfrutando el show y no les mentimos; uno que otro fan con playeras de bandas de metal como Motorhead que la andaban pasando de lo mejor.

HY en medio de una luz infinita producida por os famosos lightsicks de los fans, había colorido entre los brincos y los gritos de cariño, emoción, euforia y más… Hay una buena vibra en todos lados.

Vista del escenario desde el público durante la presentación de SEVENTEEN en el Tecate Pal Norte 2025. Foto: PLEDIS Entertainment.

Quienes están inmersos en el mundo del k-pop, ya sabrán lo que son este tipo de shows. Pero para quienes quizá no estamos tan entrados, esta es una gran sorpresa y es una prueba de porqué esta industria ha alcanzado un estatus de alto perfil en la música a nivel mundial.

Show de primera, ambiente buena onda y más… Como dijimos, lo de SEVENTEEN ha sido histórico para el Tecate Pal Norte en esta edición. Y seguro, será más común ver que el festival le abra un espacio a estos talentos en próximas ediciones.

Setlist de SEVENTEEN en el Tecate Pal Norte 2025

LOVE, MONEY, FAME

Left & Right

Snap Shoot

HOT

96ers

Water

Rain

Cheers to youth

Headliner

God of Music

March

Super

CHEERS / DON QUIXOTE / HOT / Darl+ing / CLAP / Rock with you / Fighting

VERY NICE