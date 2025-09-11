Lo que necesitas saber: Un astrónomo de la Universidad de Harvard publicó la teoría de que el cometa ‘3I/ATLAS’ era nada más y nada menos de origen extraterrestre.

El extraño objeto volador no identificado (ovni) visto hace unos meses por la NASA volvió a dar de que hablar… y es que astrónomos de Harvard crearon la teoría de que el cometa ‘3I/ATLAS’ podría ser de origen extraterrestre.

Foto: @prystavski vía X

NASA descarta que cometa ‘3I/ATLAS’ sea de origen extraterrestre

No podemos negar que todo lo relacionado con el cometa ‘3I/ATLAS’ ha sido muuuuy extraño, aunque la NASA diga que no…

Primero se creyó que el objeto “interestelar” eran extraterrestres y ahora, surgió el rumor de que el cometa fue creado artificialmente y que “podría ser potencialmente terrible para la humanidad”.

Resulta que un astrónomo de la Universidad de Harvard publicó la teoría de que el ‘3I/ATLAS’ era nada más y nada menos de origen extraterrestre.

Y es que el científico informó que, tras sus observaciones, no ha encontrado colas gaseosas de polvo y plasma, comunes en cometas del sistema solar en el que vivimos. Pero recordemos que, este objeto viene fuera de nuestro vecindario.

Nuevo objeto estelar descubierto // Imagen: NASA

Si no es extraterrestre… ¿Entonces qué es?

Como ya te lo adelantamos, la agencia espacial estadounidense clasificó al extraño objeto como un cometa interesletar, el tercero de su tipo descubierto hasta la feche.

Su clasificación como objeto “interestelar” se debe a su trayectoria, pues a diferencia de los cuerpos celestes de nuestro sistema solar, el cometa no sigue una órbita alrededor del Sol.

El telescopio Atlas descubrió este objeto el 1 de julio, y la NASA tardó más de un mes en averiguar de qué se trataba.

En fin, aunque este cometa no sea de origen extraterrestre, hace poco tiempo se descubrieron indicios de que posiblemente hace muchos años existió vida en Marte…