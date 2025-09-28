Lo que necesitas saber: Para algunas personas, en un breve momento del baile 'Caderas Pacíficas' de Peacemaker se muestra la suástica, uno de los símbolos más representantes de los nazis.

Una nueva polémica ha llegado a Fortnite. Resulta que el juego ha decidido eliminar un baile de ‘Peacemaker’ por supuestamente hacer un símbolo nazi en sus movimientos.

Segunda temporada de Peacemaker / Captura de pantalla

Fortnite elimina baile de ‘Peacemaker’ por parecer símbolo nazi

Parece que ni Fortnite se salvará de la polémica que ha generado la nueva temporada de ‘Peacemaker’ y es que, tras recibir algunas críticas, el juego ha decidido eliminar uno de los bailes relacionados con el antihéroe.

“Estamos desactivando el gesto ‘Caderas Pacíficas’ en Fortnite mientras investigamos las intenciones creativas de nuestro socio con este gesto de colaboración. Si no vuelve, emitiremos reembolsos en los próximos días. Lo sentimos, amigos”, compartieron en X.

Último episodio emitido es el causante de esta nueva polemica…

Resulta que esta teoría de algunos jugadores ha tomado fuerza gracias al último episodio emitido de la segunda temporada de la serie, en donde, sin darte spoilers parece confirmarse.

Hasta el momento ni DC ni el mismísimo James Gunn han dado alguna declaración sobre la acusación del uso del símbolo nazi en Peacemaker. Pero bueno, habrá que esperar en que termina todo esto…