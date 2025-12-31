Lo que necesitas saber: Se les estaba dice y dice que no había forma de determinar claramente cuál videojuego era o no violento, pero ahí se pusieron de necios. Ahora lo acaban aceptando

Una victoria para los gamers: No habrá impuesto del 8% a los “videojuegos violentos”. Así lo anunció la presidenta Claudia Shienbaum, y aunque se supone que había que esperar hasta que el Legislativo modificara la ley, ella se les adelantó y ya quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación (¡¿Tómala Monreal?!).

Foto: Anton Porsche-Pexels.

Sheinbaum se le adelanta a Ricardo Monreal y exenta de impuesto a los videojuegos violentos

Luego de que Sheinbaum anunciara que no se aplicará el 8% de impuesto a los videojuegos violentos, el diputado Ricardo Monreal aplaudió la medida… peeeeeero recordó que el Ejecutivo no tiene facultades para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño.

“La falta de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en ley”, advirtió Monreal. Eso significaba que este 1 de enero en una de esas te comprabas un juego en el que corra “mole”, y probablemente viniera con impuesto incluido.

Foto: Facebook Ricardo Monreal

Pero Sheinbaum le recordó a Monreal que ella es quien manda, o algo así. Este 31 de diciembre quedó publicado en el DOF un estímulo fiscal del 100% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que significa que los videojuegos quedan exentos de ese impuesto a partir del 1 de enero de 2026 (o sea, desde ya).

¿Por qué Claudia Sheinbaum le quita el IEPS a los videjuegos?

El “game over” al impuesto a videojuegos violentos lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria aclaró que, aunque ella había pedido no cobrar ese impuesto, los legisladores lo metieron en la ley de impuesto… pero, a final de cuentas, no será aplicado.

Navegando la internet y jugando videojuegos.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no”, aceptó la mandataria. “¿Cómo le vas a poner un impuesto?, ¿quién va a determinar esa circunstancia?” Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre”.

Investigación sobre marcha de la Generación Z en México // YouTube:@ClaudiaSheinbaumP y Getty Images

Habrá campañas contra adicción a videojuegos

Ahhhh, pero esto no se va a quedar así… habrá medidas. No habrá un nuevo intento para meterle impuestos a los videojuegos. En lugar de eso, Claudia Sheinbaum adelantó que habrá campañas de concientización, para que la chaviza loca comprenda a dónde puede llevar pasar tanto tiempo jugando ese tipo de videojuegos.

“¿Mejor Tetris, entonces?”, pues ni tanto. La presidenta alertó que pasar tanto pin%&/(e tiempo dándole a las maquinitas produce adicción… claro, si se juega videojuegos violentos “más peor”: se estimula una conducta violenta (según). Entonces, en la campaña se tratara a los videojuegos como un hábito que produce adicción, cosa que quiere evitarse.