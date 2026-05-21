Lo que necesitas saber: MCCI reveló una propiedad de 36.5 millones de pesos de la senadora Mariela Gutiérrez, quien... "olvidó" mencionarla en sus declaraciones patrimoniales en el Senado.

Chance poco dirá la senadora Mariela Gutiérrez sobre este asunto, aunque eso sí: nada le quita el foco a la investigación de MCCI que reveló que la exalcaldesa de Tecámac no declaró una propiedad cuyo valor comercial —en conjunto— es de 36.5 millones de pesos.

Es decir, se mantuvo oculta, al no ser reportada en las declaraciones patrimoniales de la senadora de Morena.

Foto: @MarielaGtzEsc.

MCCI revela propiedad de 36 millones de pesos de la senadora de Tecámac

Los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) Eduardo Buendía, Lucía Vergara y Leonardo Núñez —quienes denunciaron haber sido retenidos por un grupo de personas en Tecámac— revelaron que Mariela Gutiérrez adquirió esta propiedad de casi media hectárea en 2002.

Y que desde ese entonces comenzó la transformación del predio ubicado en la colonia Ozumbilla, Tecámac en el Estado de México, y comprado por unos 220 mil pesos.

Foto: @MXvsCORRUPCION

La gran bronca es que… la senadora de Morena “olvidó” reportar esta propiedad en sus declaraciones patrimoniales.

Las declaraciones

El aval del registro de este terreno como propiedad de la ex presidenta Municipal de Tecámac son documentos del Instituto de la Función Registral del Edomex.

En contraste, en sus declaraciones patrimoniales de 2024 y 2025 (ante el Senado) la omitió, al asegurar que no tenía propiedades, coches ni inversiones, préstamos o adeudos.

Foto: @MarielaGtzEsc

Lo único que la funcionaria presentó fue el ingreso por su chamba de 1 millón 27 mil pesos anual en 2024, y 517 mil en 2025.

En cuanto a las declaraciones patrimoniales como presidenta Municipal de Tecámac en los años 2018 a 2024… no hay información pública disponible.

La propiedad

Actualmente, sobre este terreno hay distintas construcciones que, según especialistas consultados por MCCI, tendrían un valor de al menos 36.5 millones de pesos.

Eso sin sumar los materiales o los bienes inmuebles de las construcciones que ocupan un espacio de 4 mil 418 metros cuadrados, que equivalen a cuatro albercas olímpicas.

Y que contrastan con las casas vecinas de la colonia mexiquense. De hecho, MCCI señaló que el terreno ocupa más de la mitad de la manzana y que, dentro, hay otras dos casas.

Mariela Gutiérrez fue dos veces presidenta Municipal de Tecámac en los periodos 2018-2021 y 2021-2024.

Desde agosto de 2024 está chambeando en el Senado y ahí estará hasta 2027. En abril de 2026 surgió la polémica en torno a su trabajo después de que ella misma reconociera que dio luz verde al sacrificio de más de 10 mil perros conforme “a la norma” en aquel municipio.

Si les interesa leer la información completa, acá les dejamos el enlace a la investigación de MCCI.