Lo que necesitas saber: El comentario ha causado tanta indignación debido a que el evento era una celebración por la entrega de un terreno para futuras instalaciones de la Cruz Roja Mexicana en Texcoco.

Uno ya ni debería sorprenderse del descaro que tienen algunas autoridades mexicanas… pero bueno. Resulta que en un evento de la entrega de un predio a la Cruz Roja, el presidente municipal de Texcoco se aventó un comentario que está causando polémica: “Nos podemos quedar con un terreno, pero no las alcancías”.

Evento de Cruz Roja en Texcoco // Facebook: Nazario Gutiérrez Martínez

Comentario del presidente municipal de Texcoco causa polémica

Y no, no es IA. Durante un evento de la Cruz Roja en el Estado de México, el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez, se aventó un comentario polémico sobre las alcancías de donaciones.

“No vayan a pensar que nos quedamos con las alcancías (…) nos podemos quedar con un terreno, pero no con las alcancías, eso sí no“, declaró.

El video de este peculiar momento que causó risas entre los presentes comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral, causando indignación y enojo por el descaro del presidente municipal.

Pero… ¿Por qué causó tanta indignación?

El evento era una celebración por la entrega de un terreno para futuras instalaciones de la Cruz Roja Mexicana en Texcoco. De ahí que se cuestionara la forma en la que las autoridades obtuvieron el espacio.

Aunque según la versión oficial, el predio fue entregado voluntariamente al ayuntamiento y se realizó bajo mecanismos contemplados en la ley para obras y mejoras urbanas. En fin, ¿será que se le salió una confesión?