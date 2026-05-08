Lo que necesitas saber: Hasta ahora no se ha emitido el reporte oficial, pero se cree que habría sido por un cortocircuito en uno de los locales.

Un incendio registrado en una plaza comercial de Los Mochis, Sinaloa, deja por el momento 5 personas fallecidas y 30 más en hospitales, además de daños materiales

El fuego dio comienzo en un local de la plaza que tiene por nombre “Fiestas Las Palmas”, pero el incendio se propagó rápidamente por todo el inmueble, provocando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Foto: Captura de pantalla | X

Al lugar de los hechos llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, y también llegó la ayuda por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que atendieron a todas las personas que necesitaban la ayuda.

De inicio se contabilizaron a 10 personas intoxicadas en el lugar y muchas personas con crisis nerviosa, pero lamentablemente el número de personas fallecidas ocasionado por el incendio ha aumentado a 5.

Aunque aún no se ha emitido el reporte oficial, diferentes testigos aseguran que la causa del incendio habría sido por un cortocircuito en uno de los locales de la plaza, lo que provocó que en cuestión de segundos se propagara a otras áreas.