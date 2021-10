No incluye a Jack y Rose: LEGO lanza un set para construir la réplica exacta del Titanic

A cada rato, LEGO nos presenta juguetes que simplemente nos hacen querer tenerlos en ese momento. Recientemente nos sorprendieron con el set inspirado en la icónica Fender Stratocaster (POR ACÁ pueden checarlo), aunque bajita la mano acaban de presentar una joya que tanto los fans del cine como los que aman los barcos desearán para su colección, porque se trata de una réplica exacta de la embarcación más famosa de todos los tiempos, el Titanic.

Fue el 10 de abril de 1912 cuando este transatlántico británico inició su viaje inaugural de Southampton a Nueva York, convirtiéndose en uno de los hitos más importantes en la historia de la navegación. No solo era una nave llena de lujo, donde trasladaron a algunas de las personas más ricas del mundo en aquella época, también representaba modernidad y progreso, pues en su momento era el barco de pasajeros más grandes jamás construido.

El Titanic es una verdadera leyenda

Sin embargo, y como quizá ya muchos sepan, la historia del Titanic no tuvo un final feliz. Cinco días después de zarpar, esta monstruosa embarcación se hundió en el Océano Atlántico luego de chocar con un iceberg, terminando con la vida de al menos 1518 personas según las cifras oficiales. Tanto los pasajeros como parte de la tripulación murieron aquella lamentable noche e iniciando con este suceso su enorme leyenda.

Para 1997, James Cameron decidió adaptar la historia del barco en una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que todos alguna vez hemos visto y sobre decir que fue sumamente exitosa a pesar de que todos sabemos que Jack y Rose si cabían en ese pedazo de madera , tanto así que se llevó 11 premios Oscar un año más tarde. Pero ahora, podremos tener una réplica exacta de la famosa nave en nuestras casas.

Gracias a LEGO podremos tener este barco en nuestras manos

Resulta que LEGO acaba de anunciar el lanzamiento de un set con el que te permitirán recrear el Titanic pieza por pieza. Para que se den una idea, es el set más grande que la compañía danesa ha presentado hasta la fecha, pues mide unos 135 centímetros de alta y lo conforman 9 mil 90 piezas… una verdadera monstruosidad. Y de una vez les avisamos que deberán comprar una repisa exclusiva para presumir esta joyita.

La empresa pensó en prácticamente todo, pues esta versión de la embarcación está completamente detallada e incluye la gran escalera, la sala de calderas, el salón para fumadores, así como otras habitaciones y accesorios. También construirás la plataforma de paseo, la piscina y el puente del barco. Todo está dividido en tres secciones para que pueda impresionar a tus visitas enseñándoles prácticamente cada una de las partes del Titanic.

Este set de LEGO también contiene un par de componentes interactivos. Si enciende las hélices, los motores de pistón giran dentro del barco. También puede subir y bajar el ancla y manipular los mástiles. Para no hacerles el cuento más largo, es lo más cercano que estaremos de apreciar y descubrir cómo era el legendario barco. Eso sí, los creadores no dijeron si puede flotar, pero aclararon que no incluye a Jack, Rose y mucho menos el iceberg, jiar jiar jiar.

Ahora bien, si quieren comprarse esta maravillosa réplica del Titanic, les contamos que estará disponible a partir del próximo 8 de noviembre a través del sitio web de la empresa danesa (POR ACÁ se los dejamos). Aunque eso sí, tendrán que romper el cochinito o quedar a deber la quincena porque costará 639 dolarucos –algo así como 13 mil pesitos mexicanos–. Pero mientras se deciden a comprarlo, acá les dejamos más fotos para que vean mejor el set.