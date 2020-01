Checa la primera computadora portátil con pantalla flexible

Sí, sabemos que en los últimos años la tecnología nos ha rebasado y por mucho. Ahora las cosas tan moderrnas que llegamos a ver en películas como Back To The Future o Blade Runner no parecen tan lejanas de la realidad y esta maravilla es prueba de ello. Una de las tendencias en el mundo geek son los gadgets con pantallas flexibles y ya hemos visto algunos casos de éxito pero esta computadora de plano se voló la barda.

Durante la CES 2020, la convención más grande de tecnología que se celebra en Las Vegas, Lenovo presentó uno de sus productos que promete revolucionar por completo la industria. Se trata de la ThinkPad X1 Fold, la primera computadora portátil con pantalla flexible completamente funcional que estará disponible en el mercado (y sí, viene calada y garantizada). La pantalla de este dispositivo es pOLED con una superficie de 13,3 pulgadas, lo que permite tener una visión mucho más amplia.

Lo más destacado de esta verdadera joya tecnológica es que no solo la puedes utilizar como una PC, sino que también le ofrece al usuario la posibilidad de acomodarla de distintas maneras, todo dependiendo de la funcionalidad. Por ejemplo funciona como una tablet y hasta con un teclado externo (el cual vendrá incluido en la compra de la ThinkPad X1 Fold y que se cargará inalámbricamente gracias a una conexión magnética).

La ThinkPad X1 Fold hasta este momento utiliza el sistema operativo Windows 10 Pro, pero la compañía china ha mencionado que después llegará una versión con el nuevo Windows 10X, el mismo software avanzado que la empresa de Bill Gates utiliza en dispositivos como el Surface Neo.

Sabemos que en este punto de la nota se están preguntando, ¿cuándo y dónde puedo comprar esta nueva computadora? Bueno, pues ahora sí viene a lo que nos truje, la ThinkPad X1 Fold estará disponible en tiendas a mediados de 2020 y su precio será de 2 mil 500 dólares (más o menos como 47 mil pesitos mexicanos), para que y vayan ahorrando y la compren porque estamos seguros que este será el futuro de las computadoras portátiles. Si necesitan más información la pueden contrar justo POR ACÁ .