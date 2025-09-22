Lo que necesitas saber: La experiencia de Daft Punk en Fortnite estará disponible a partir de este sábado 27 de septiembre.

Para nada es novedad que grandes artistas lleguen a Fortnite, ya sea en forma de skin o como parte de un evento especial… y lo que muchos hemos soñado por fin será realidad: Daft Punk tendrá toda una experiencia dentro del juego.

Anuncio de Daft Punk // X:@Fortnite

¡Daft Punk llegará a Fortnite!

Iniciamos la semana con un bombazo… Daft Punk llegará a Fortnite y no de cualquier forma, sino que el mismo juego reveló que será toda una experiencia.

Esta colaboración solo era cuestión de tiempo (ya se habían tardado), pues desde la llegada de Gorrillaz al famoso battle royale, se veía venir que grandes artistas llegarían al mundo de Fortnite.

El mismo dúo francés compartió en redes sociales la noticia de su llegada al videojuego. “Experiencia Fortnite x Daft Punk. Próximamente“, se lee.

Anuncio de evento especial // X:@Fortnite

¿Y de qué va toda esta experiencia?

Aunque Daft Punk no compartió detalles al respecto, todo parece indicar que a Fortnite se le filtró la información… pues en su publicación compartieron un link de un blog que tenía toda la información y que ha sido eliminada.

Algunos medios como CONSEQUENCE han compartido lo que parece ser la filtración de esta experiencia que llegará a Fortnite el 27 de septiembre:

Experimenta 31 pistas de Daft Punk en el evento musical más grande de Fortnite hasta la fecha.

Remezcla la música de Daft Punk en Dream Chamber Studios.

Lucha contra hordas de robots usando un láser de ondas de sonido en la Robot Rock Arena.

Baila toda la noche en el Daft Club.

Consigue un paquete Daft Punk que incluye cascos GM08 + TB3, atuendos (estilos Fortnite + LEGO), instrumentos y más.

Descubra muebles inspirados en Daft Punk del colaborador Hervet Manufacturier en todo el mundo.

Sea lo que sea, la emoción por su llegada al videojuego es mucha y aquí te estaremos contando todos los detalles en cuanto sean confirmados. ¿Emocionados?