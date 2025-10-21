Lo que necesitas saber: Desde los 6 años, Daniel Naroditsky comenzó a aprender ajedrez y con tan solo 18 años, recibió oficialmente el título de Gran Maestro, el máximo galardón en ajedrez otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez.

El mundo del ajedrez está de luto. Daniel Naroditsky, un Gran Maestro de ajedrez y una de las figuras más reconocidas del juego, murió a los 29 años. Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

Ajedrez // Foto: Getty Images

Muere a los 29 años Daniel Naroditsky, Gran Maestro de ajedrez

Conocido por jugar desde muy pequeño, ser un Gran Maestro y enseñar ajedrez a miles de personas en línea a través de transmisiones, Daniel Naroditsky, murió a los 29 años.

Mediante redes sociales, su academia Charlotte Chess Center anunció su fallecimiento y, aunque no se especificaron las causas, compartieron un breve mensaje de su familia.

“Daniel fue un talentoso ajedrecista, comentarista y educador, y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística. También fue un hijo cariñoso, un hermano y un amigo leal para muchos”, se lee.

Daniel Naroditsky // Foto: Getty Images

Toda una vida dedicada al ajedrez

Desde los 6 años, Daniel Naroditsky comenzó a aprender ajedrez, ganando dos campeonatos nacionales y convirtiéndose en 2007 en el jugador más joven en ganar el Campeonato K-12 de California.

Con tan solo 18 años recibió oficialmente el título de Gran Maestro, el máximo galardón en ajedrez otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez.

Después, al terminar una carrera en historia, Naroditsky siguió mostrando interés por el juego, colaborando con la revista Chess Life y otros medios dedicados al ajedrez.

Además de su popularidad por ser tan talentoso desde pequeño, el Gran Maestro de ajedrez obtuvo miles de seguidores a través de redes sociales por transmitir partidas en vivo y enseñar a sus espectadores a jugar. Descanse en paz.