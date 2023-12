Lo que necesitas saber: "El ajedrez es uno de los juegos más antiguos, tiene un carácter intelectual y cultural, y combina elementos del deporte, el razonamiento científico y el arte", señala la UNICEF.

Mientras unos creen que “hacer la del pastor” es sinónimo de alta destreza, otros dicen que no sirve pa’ ni ma$%&#es, al menos no para lo que dice la legisladora de Morena que propone que enseñar ajedrez en las escuelas se convierta en algo obligatorio. Pero, de andar moviendo peones a otra cosa…

Propuesta es de senadora de Morena

La senadora de Morena, Gricelda Valencia de la Mora, lanzó la iniciativa para que todas las escuelas de educación básica del país (así como las de nivel bachillerato) tengan a la enseñanza del ajedrez como obligación. Con esta iniciativa no se pretende hacer de los chamacos mexicanos unos Kasparov… pero sí al menos ayudarlos a desarrollar algunas habilidades, como la memoria, la reflexión, la concentración y el pensamiento creativo.

Para hacer que los niños de México tengan al ajedrez como una disciplina obligatoria, la senadora Valencia impulsa la propuesta de reformar la Ley General de Educación. De esta manera, el juego de estrategia sería, primero, enseñado a los profesores en sus cursos de formación y, luego, implementado en primarias, secundarias y escuelas de nivel Medio Superior.

Foto: Netflix

De acuerdo con la senadora morenista, el ajedrez tiene, además de un carácter intelectual y cultural, también uno universal: es posible jugarlo en casi cualquier lugar y trasciende las barreras del idioma, la edad, el género, así como capacidades físicas y situación social.

Especialistas critican propuesta para llevar ajedrez a las escuelas, ¿por?

“Es un juego de alcance mundial que promueve la equidad, la inclusión y el respeto mutuo, y puede contribuir a la creación de un entorno de tolerancia y comprensión entre los pueblos y las naciones”, señaló la senadora en su iniciativa, la cual es citada por diversos medios, como El Universal.

Foto: Pixabay

Pues bien, aunque seguramente muchos no verían nada de malo en que los chamacos anden cargando un tablero, también hay quienes critican la medida propuesta por la senadora. No por ver en ella algo de malo, sino porque consideran que sólo se trata de una “ocurrencia”… sobre todo si es implementada dentro de un sistema educativo que necesita atender otras prioridades.

“Es preocupante que senadores, en este caso esta senadora de Morena, que además tiene formación pedagógica, no entienda que así no se genera un programa pedagógico”, señaló para El Universal Paulina Amozurrutia, pedagoga y directora general de la organización Educación Con Rumbo.

Para la especialista, proponer en estos momentos de la educación en México la obligatoriedad de la enseñanza del ajedrez es muestra de que se desestiman (o no se han leído) los recientes resultado de la prueba PISA, en la cual México salió más que mal…

Y bueno, también es ejemplo de que no hay una consideración de los presupuestos con los que trabajan las escuelas. “Desconoce que los planteles no tienen la capacidad económica para comprar ajedreces, me parece como que vive en una realidad paralela, sin rigor académico”. Jaque Mate.

Te puede interesar