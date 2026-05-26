Este 2026, el gran Pedro Almodóvar vuelve al cine con Amarga Navidad, su película número 24 dentro de una filmografía que no sólo ha definido algunas de las mayores virtudes del cine contemporáneo, sino que también ha marcado la cultura pop de un país, de un idioma y de distintas comunidades alrededor del mundo.

No es casualidad que el director español sea uno de los cineastas más aclamados incluso en Hollywood, una industria que muchas veces percibe como ajeno todo aquello que rompe sus propias reglas. Y las películas de Almodóvar, más que romperlas, las revierten, se apropian de ellas y establecen un vínculo emocional muy particular con la audiencia.

Pedro Almodóvar / Foto: Shutterstock

Extensa filmografía

Por eso, el regreso de Almodóvar con Amarga Navidad no puede pasar desapercibido. Para que se den una idea de lo importante que es dentro de la industria, es uno de los pocos directores capaces de competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes mientras su película ya se encuentra en salas de cine.

Y sí, quizá todavía no ha conseguido la Palma de Oro, pero eso no le ha impedido construir una carrera llena de reconocimientos como los premios Oscar, el León de Oro de Venecia, los Premios Ariel en México y los Goya en su natal España.

Con una filmografía tan extensa y, al mismo tiempo, tan reconocible —porque justamente la creatividad dentro de su realismo es una de las claves de su cine—, vale muchísimo la pena revisitar sus películas y preguntarnos por dónde empezar con uno de los directores más importantes de las últimas décadas.

Imagen de ‘Amarga Navidad’ de 2026 / Foto: Warner Bros.

La película con la que empezar con Pedro Almodóvar

Era tanto lo que Pedro Almodóvar tenía que contar al inicio de su carrera, que casi no hubo un solo año de los 80 sin una película suya. Al final, estaba creando en una época donde la dictadura en España ya había quedado atrás.

El ejercicio del artista apuntando hacia la liberación del país, Almodóvar lo tranformó en visibilidad para una vida que había permanecido oculta. Así que, después de algunas películas que funcionaban como experimentos narrativos, llegó la que consideramos la cinta perfecta para entrar a su cine.

Imagen de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ / Foto: Netflix

Se trata de Mujeres al borde de un ataque de nervios de 1988, protagonizada por Carmen Maura, Julieta Serrano, María Barranco, Rossy de Palma y Antonio Banderas.

Es una comedia que no se limita hacia ningún lado y que nos muestra varios de los rostros más importantes de su filmografía, tanto desde la realidad como desde la ficción.

Aquí queda clarísimo que las posibilidades para Almodóvar son infinitas y que su cine nunca busca juzgar a sus personajes, sino entenderlos y reconocerlos. Esta fue la presentación más formal de todo lo que había hecho antes, pero mejor ejecutado, y también de todo lo que vendría después.

¿Con qué nos seguimos?

Estoy segura de que muchísimas personas entramos al cine de Pedro Almodóvar con Todo sobre mi madre de 1999, quizá su película más aclamada a nivel internacional y la que le dio el Oscar a España como Mejor Película Internacional, además de triunfos en los Golden Globes y los BAFTA, incluyendo reconocimiento para Almodóvar como director.

Podría ser la primera recomendación si hablas con alguien que nunca ha visto nada suyo. Pero funciona todavía mejor como segunda película dentro de su filmografía por lo que platicábamos hace rato: Mujeres al borde de un ataque de nervios fue la carta de presentación que abrió la mejor etapa del director, y Todo sobre mi madre representa su consolidación.

El ensamble es uno de los mejores en toda su carrera con Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña, Antonia San Juan, Penélope Cruz y Rosa María Sardà.

Es una historia dramática, profundamente emocional y hasta tierna, que establece una conversación directa con algo que siempre ha estado presente en el cine de Almodóvar: la maternidad en todas sus formas.

Todo sobre mi madre está disponible en MUBI.

¿Y luego?

Nosotros seguiríamos con ¡Átame! de 1989 o Hable con ella de 2002, dos de sus dramas más oscuros y, al mismo tiempo, películas lideradas por personajes masculinos. Así que da igual con cuál de las dos empezar, porque ambas construyen historias profundamente ligadas a la soledad masculina.

Y después nos iríamos con La piel que habito de 2011, una película perversa sobre un cirujano que experimenta con el cuerpo de su amante. Es un thriller que, de alguna manera, nos presentó a un Pedro Almodóvar muy distinto, pero brutal.

Hable con ella está disponible en Filmelier+.

¿Y Volver?

Volver es una de las películas que llegó en uno de los picos de popularidad más altos de Pedro Almodóvar, justo después de La mala educación con Gael García Bernal. Y también es el ejemplo perfecto de cómo el cine de Almodóvar reflejó algo pocas veces visto en la representación de personajes femeninos dentro del cine contemporáneo.

Además, Penélope Cruz está perfecta, consolidando con Volver la relación creativa entre actriz y director como una de las más importantes en la historia reciente del cine español.

Volver está disponible en Filmelier+.

¿Con cuál no debes empezar?

La primera que no recomendamos es The Room Next Door, su primer largometraje en inglés con Tilda Swinton y Julianne Moore. Y no porque no sea genial, sino porque sí implica separarse del idioma español, algo que Almodóvar domina como escritor y cuya presencia es clave dentro de su filmografía más allá de ser su lengua materna.

Hay algo en la forma en la que hablan sus personajes —relacionado con la historia de su acento, del lugar que habitan y de las ciudades donde crecieron— que resulta inseparable de él para entender completamente su cine.

The Room Next Door está disponible en Netflix.

Juliane Moore y Tilda Swinton protagonizan ‘The Room Next Door’ de Pedro Almodóvar / Foto: Warner Bros.

Dicho eso, ya hablando de sus películas en español, tampoco recomendamos empezar con Los amantes pasajeros de 2013, una comedia que no termina de funcionar tan bien como otras dentro de su carrera. Además, le siguió a La piel que habito y como que las expectativas se quedaron un poco lejos…

Tampoco iniciaríamos con Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón de 1980. Sí, ahí ya estaba el potencial de Almodóvar, pero también había ciertos defectos que más adelante se hicieron visibles y que, afortunadamente, nunca volvió a repetir.

Otra de la que nos alejaríamos para arrancar es Dolor y gloria de 2019, quizá una de sus mejores películas. ¿Entonces por qué no empezar ahí? Porque funciona como una confesión abierta sobre el ejercicio cinematográfico de Pedro Almodóvar después de casi 40 años de carrera. Y no puedes comenzar una filmografía con una reflexión tan íntima sobre el paso del tiempo, el cine y su propia vida.

Las películas de Pedro Almodóvar

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980)

Laberinto de pasiones (1982)

Entre tinieblas (1983)

¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984)

Matador (1986)

La ley del deseo (1987)

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

¡Átame! (1989)

Tacones lejanos (1991)

Kika (1993)

La flor de mi secreto (1995)

Carne trémula (1997)

Todo sobre mi madre (1999)

Hable con ella (2002)

La mala educación (2004)

Volver (2006)

Los abrazos rotos (2009)

La piel que habito (2011)

Los amantes pasajeros (2013)

Julieta (2016)

Dolor y gloria (2019)

Madres paralelas (2021)

La habitación de al lado (2024)