¡Estos son todos los juegos que se anunciaron en el PlayStation Showcase 2021!

Después de muchos años de espera y especulaciones a más no poder, en 2020 llegó a nuestras vidas una de las consolas que más expectativa ha generado en la comunidad gamer, el PlayStation 5. Y no es para menos, pues los gráficos, prestaciones y títulos disponibles la convirtió en todo un éxito desde su lanzamiento en noviembre de 12 de 2020, tanto así que a menos de un año de su estreno en el mercado, ya es el sistema más vendido en la historia de Sony.

A pesar de que arrancaron con el pie derecho, vendiendo unidades como si fuera pan caliente y presentando juegos espectaculares, la compañía japonesa así como los estudios que se encargan de crear estos videojuegos no se han quedado con los brazos cruzados; al contrario, llevan un buen rato poniendo toda la carne en el asador para que muy pronto podamos disfrutar de historias que nos emocionen y nos hagan pasar horas de sana diversión.

El PlayStation Showcase 2021 nos dejó con la boca abierta

Después de muchos rumores, este 9 de septiembre, Sony llevó a cabo el que quizá sea su evento más importante del año, el PlayStation Showcase 2021. Durante poco más de una hora, un montón de estudios y desarrolladores presentan los mejores videojuegos en los que han estado trabajando durante todo este tiempo. Pero lo más importante de todo esto es que en unos cuantos meses, estarán disponibles para que los juguemos en el PS5.

Por supuesto que dentro de estos anuncios, hubo momentos que nos dejaron con el ojo cuadrado, entre títulos que esperábamos y otros que simplemente no veíamos venir. Así que de una vez les avisamos que si ustedes tiene una de estas espectaculares consolas, seguramente tendrán que romper el cochinito porque vienen juegos fuertes. Y para no hacerla más de emoción, ahí les van todos los videojuegos que revelaron en esta conferencia.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Desde hace ya un buen rato sonaba fuerte el rumor de que la empresa Aspyr Media tenía planes de traer al PlayStation 5 un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, uno de los juegos más queridos por los fans de la saga creada por George Lucas. Finalmente y a través de un tráiler espectacular, confirmaron que este título sí llegará a la consola de Sony, aunque por el momento no han confirmado una fecha oficial de lanzamiento.

Grand Theft Auto V Remake

Grand Theft Auto V era otro remake que sonaba fuerte para el PlayStation 5. A pesar de que Rockstar Games lanzó este título en 2013 –y que desde entonces esperamos a que se animen a lanzar el siguiente juego de la franquicia–, parece que todavía tiene mucha tela de donde cortar y ahora tendremos una versión remasterizada de la historia de Trevor, Michael y Franklin, que se retrasó y estará disponible hasta marzo de 2022.

Kid A Mnesia

Aunque no lo crean ¡Radiohead llegará al PlayStation 5! Sí, lo leyeron bien, Thom York y compañía estarán presentes en la consola de Sony gracias a Kid A Mnesia. Como recordarán, hace unos días la banda anunció la reedición de Kid A y Amnesiac, aunque además de la música también estrenarán una experiencia audiovisual e inmersiva dentro de universo digital/analógico invertido creado a partir de grabaciones y obras de arte que podremos disfrutar en noviembre de 2021.

Ghostwire: Tokyo

Después de la compra de Bethesda a Microsoft, se esperaba que varios títulos de la compañía no llegaran al nuevo PlayStation. Afortunadamente nos equivocamos y eso nos quedó claro cuando anunciaron que Ghostwire: Tokyo, uno de los juegos más ambiciosos y misteriosos de la compañía estaría disponible para la consola. Además de revelar un nuevo tráiler, confirmaron que llegará a nuestras vidas en primavera de 2022, no lo olviden.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Agárrense, porque a partir de aquí hablaremos de TODO lo que se reveló sobre los juego de los personajes de Marvel. Para empezar, tenemos que mencionar a Marvel’s Guardians of the Galaxy, el nuevo juego de este peculiar equipo del cual mostraron un tráiler espectacular en el que podemos ver un poco de la historia de este título que la verdad promete y mucho. Será el próximo 26 de octubre cuando podremos disfrutarlo en el PlayStation 5.

Marvel’s Spider-Man 2

Ya que andamos emocionados con el Spiderverse, que quizá muy pronto veremos en la pantalla grande, en los videojuegos también lo exploraremos. Y lo decimos porque después del éxito de Marvel’s Spider-Man, tendremos una secuela en la que Miles Morales conocerá a Peter Parker para enfrentarse a un villano legendario, ni más ni menos que Venom. Este título está planeado para lanzarse hasta 2023, pero nos emociona muchísimo.

Marvel’s Wolverine

Por último pero no menos importante, Marvel e Insomniac Games soltaron un bombazo, pues confirmaron que están trabajando en un nuevo videojuego del mismísimo Wolverine (o Lobezno para los cuates). Apenas mostraron un teaser tráiler de unos cuantos segundos y no confirmaron la fecha oficial de lanzamiento, pero en esas imágenes y a juzgar por el look del personaje podemos deducir que la historia se centrará en algo similar a Old Man Logan.

Gran Turismo 7

Por supuesto que los fans de los carros tampoco se quedaron con las manos vacías. Durante el evento de presentación del PlayStation 5, Gran Turismo 7 fue uno de los protagonistas, y ahora nos presentaron un nuevo tráiler que nos dejó con la boca abierta porque el realismo de los coches es impresionante. Ya para terminar, revelaron que este título estará disponible para todos los amantes de la velocidad el 4 de marzo de 2022.

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Sin duda, Uncharted es una de las franquicias más importantes de PlayStation, es por eso que también tuvo su momento de brillar en este evento. Puede que no se trate de un nuevo título –lo cual nos hubiera volado la cabeza–, pero anunciaron que remasterizarán para el PS5 dos juegos muy queridos y los últimos que tuvimos chance de disfrutar en una consola: Uncharted 4 y Uncharted The Lost Legacy, que estarán disponibles a inicios de 2022.

God of War: Ragnarok

Para cerrar con bombo y platillo, Sony guardó su carta más fuerte, uno de los juegos más esperados de los últimos años, God of War: Ragnarok. Después de un teaser que lanzaron hace más de un año, ahora revelaron un tráiler en el que tuvimos chance de ver a los dioses nórdicos en acción como Thor y Odín (con las voces de Mark Boone Junior de Sons of Anarchy y Richard Schiff de The West Wing). No confirmaron cuándo estará disponible, pero saldrá tanto en PS4 como PS5.

Otros juegos que también se anunciaron para el PlayStation 5