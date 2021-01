Mucho ojo: ¿Por qué deberías actualizar tu iPhone a iOS 14.4?

El año pasado, la industria tecnológica nos sorprendió lanzando un montón de teléfonos impresionantes, algunos llevábamos un buen rato esperándolos. Podríamos nombrar un montón de ejemplos, pero estamos seguros que por acá tenemos a muchos que morían por conocer el iPhone 12, que llegó con un montón de actualizaciones, funciones completamente nuevas, distintos tamaños y sobre todo un sistema operativo recién salido del horno.

Como recordarán, el nuevo dispositivo de Apple vino con el iOS 14 que por supuesto nos dejó con el ojo cuadrado con todo lo que puede hacer (POR ACÁ les contamos unos cuantos trucos para que le saquen provecho). Sin embargo, sabemos que no todo puede ser color rosa con la tecnología, es por eso que en los últimos días algunos usuarios encontraron fallas que podrían poner en riesgo la información de millones de personas.

También puedes leer: IPHONE 12, IPHONE 12 PRO, IPHONE 12 PRO MAX Y IPHONE 12 MINI: ¿CUÁL ES EL BUENO?

Es importante actualizar tu iPhone a iOS14

¿Eres de los que se aguantan hasta el último momento para instalar las actualizaciones de software? No hagas esto con el siguiente sistema operativo para tu iPhone o iPad porque lo necesitarás y mucho. De acuerdo con USA Today, los de Cupertino lanzaron una actualización para iOS 14 en ambos dispositivos que corrige fallos de seguridad que el gigante tecnológico dice que “pueden haber sido explotados activamente”.

¿A qué se refieren con esto? Al parecer un investigador anónimo reportó a la compañía que encontraron rastros de que varios hackers podrían estar utilizando agujeros de seguridad para fines desconocidos. “Para la protección de nuestros clientes, Apple no revela, discute o confirma los problemas de seguridad hasta que se ha producido una investigación y los parches o lanzamientos están disponibles”, dijo la empresa en un comunicado.

Los hackers encontraron puntos muertos de seguridad

Según lo que detalló Mashable, explicaron que varios trabajadores de Apple detectaron vulnerabilidades con al menos dos efectos. Uno habría permitido a una aplicación maliciosa entrar desapercibida y el otro habría permitido a un hacker provocar la ejecución de un código arbitrario a distancia. En pocas palabras, lograron acceder al sistema operativo del iPhone sin que nadie se diera cuenta, es por eso que están actualizando iOS14.

Para actualizar el sistema operativo, los usuarios pueden ir a Ajustes, General y luego Actualización de Software. Entre algunos de los otros cambios en iOS 14.4 están la posibilidad de que los teléfonos reconozcan códigos QR más pequeños, y correcciones en el teclado, la escritura y el widget de Fitness. Así que ya lo saben, no se esperen para actualizarlo, no digan después que no les avisamos.