Lo que necesitas saber:
Nintendo reveló que este tour en México llegará a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro.
¡Nintendo por fin se acordó de nosotros! Para sorpresa de todos, el dueño de Mario Bros anunció el Nintendo Mall Tour Latinoamérica, una gira en México y otros países de la región en la que traerá actividades y zonas de juego de la Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.
¡Nintendo Mall Tour Latinoamérica llegará a México!
¿Con ganas de jugar Mario Kart o Mario Bros? Pues Nintendo tiene la solución… y es que anunció su Nintendo Mall Tour Latinoamérica, una gira que como su nombre lo dice, recorrerá algunos países latinoamericanos.
Como señala su anuncio, Nintendo llegará a algunos centros comerciales en la que podrás jugar demos de títulos de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.
Y aunque esta no es la primera vez que Nintendo realiza este tipo de actividad en México, lo emocionante es también llegará a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
Fechas, horas y centros comerciales
Aunque la información sobre este tour es muy poca, Nintendo ya reveló que en México llegará a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro (habrá que ver en qué centros comerciales).
Eso sí, aún no se han dado a conocer las fechas ni los horarios en los que podrás participar en estas actividades… aunque será “durante esta temporada de fiestas”. En cuanto tengamos más información, aquí te lo actualizaremos. ¿Emocionados?