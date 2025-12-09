¡Buenas noticias, amantes de ‘The Boys’! El próximo año no solo tendremos la última temporada de una de las series más populares de superhéroes en los últimos años, sino que también saldrá un juego de realidad virtual… ¡y luce brutal!

Juego de VR de The Boys // Captura de pantalla

‘The Boys’ tendrá su propio juego en realidad virtual

Lo que muchos soñamos por fin será realidad… vivir dentro del universo de ‘The Boys’. Y es que el próximo año no solo saldrá la última temporada de la serie, sino que también tendremos un juego de realidad virtual “The Boys: Trigger Warning”.

El anuncio de este nuevo título de VR vino acompañado de un tráiler que nos muestra cómo el juego estará lleno de acción, pero también con una historia única dentro del universo de ‘The Boys’, tal como sucede con ‘Gen V’.

Y como acierto del juego producido por Sony, veremos algunos personajes principales de la serie como Homelander y Billy Butcher. Acá te dejamos el tráiler:

¿Cuándo saldrá ‘The Boys: Trigger Warning‘?

Aunque de momento solo se adelantó que el juego se estrenará en 2026, muy probablemente este VR saldrá junto con la temporada 5 (y la última) de ‘The Boys’.

Eso sí, desde ya se nos reveló que ‘The Boys: Trigger Warning’ se podrá jugar a través de Meta Quest y PlayStation VR2, así que ya te la sabes, si quieres probar esta nueva propuesta de la serie, habrá que conseguir unos de estos lentes de realidad virtual.