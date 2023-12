Lo que necesitas saber: Netflix lanzará un videojuego de 'El juego del calamar' y casi un centenar de títulos el año entrante.

El llamado gigante del streaming le sigue apostando a la industria gamer y tienen un buen listado de lanzamiento que, cuando menos, se miran interesantes para el año que viene. Ahora, ya conocemos los videojuegos que llegaran a Netflix en el 2024.

La revelación de estos lanzamientos llega luego de que el servicio emocionó a los fans de Grand Theft Auto con la llegada de tres de sus juegos clásicos, que estarán disponibles para echar la partida a partir de este 14 de diciembre.

Imagen ilustrativa. Foto: Netflix.

Tendremos un videojuego de ‘El juego del calamar’

Han pasado poquito más de dos años desde que el la plataforma de transmisión decidió abrir su división Netflix Games. De a poco, le han metido contenido a su catálogo y como menciona Deadline, para finales de este 2023 se espera que tengan cerca de 86 juegos en total.

Pero ahora que estamos en el final del año, era justo y necesario que dieran una actualización de su lista de desarrollo para los próximos 12 meses. Y bueno, está más que confirmado que tienen 90 títulos en la mira para su lanzamiento.

‘El juego de calamar’ se convirtió en un fenómeno global desde que se estrenó en 2021/Foto: Netflix

En ese sentido, el anuncio más destacado es la producción de un videojuego de El juego del calamar. Así como lo leen… la popular serie surcoreana que la rompió en el 2021, sigue sacando partido de su franquicia tras la confirmación de la segunda temporada y del reciente estreno de su reality show.

No hay muchos detalles salvo una breve descripción que dice que “el juego te permitirá competir con otros jugadores en juegos de la exitosa serie”. Tampoco se ha revelado la fecha de lanzamiento en la que saldrá esta entrega… pero por supuesto, hay más videojuegos de Netflix para el 2024.

Imagen ilustrativa. Foto: Cortesía

Los videojuegos que llegarán a Netflix Games en el 2024

Lo mejor del asunto es que, como les decíamos, Netflix Games tiene más títulos anunciados además del anteriormente mencionado. Y ahí sobresale una entrega de uno de los personajes más queridos de SEGA…

Tendremos una entrega llamada Sonic Mania Plus, del que no se han revelado muchos detalles. También habrá un nuevo título de la saga Cozy Grove (ese simulador de juego estilo The Sims) bajo el nombre de Cozy Grove: Camp Spirit.

Y si a entregas de Netflix nos referimos, otro juego que llama la atención es uno de Rebel Moon, referente a la saga de películas de Zack Snyder que estrenará su primera parte este 15 de diciembre, y la segunda en el 2024. Te dejamos a continuación la lista de los videojuegos restantes de Netflix Games para el 2024 (muchos de ellos de las franquicias de la plataforma):

FashionVerse

Game Dev Tycoon

Virgin River

The Queen’s Gambit

Chicken Run

‘Sonic Mania’ tendrá una versión Plus en Netflix Games. Foto: SEGA.

Te puede interesar