Lo que necesitas saber: Un total de 2 mil 378 parejas se casaron en las boda colectivas en el Auditorio Nacional.

El 14 de febrero celebramos (casi todos), San Valentín. Pero entre cenas, salidas y regalos, algunos tuvieron la idea de ir a festejar el Día del Amor y la Amistad con una boda en pleno Auditorio Nacional.

Sí, el Gobierno de la Ciudad de México organizó una boda colectiva para celebrar el día del amor. Y para que vean que el amor aún existe, más de dos mil parejas se dieron el ‘Sí’.

Fotografía @GobCDMX vía X

Se armó el casorio en el Auditorio Nacional

Un total de 2 mil 378 parejas se casaron en las bodas colectivas en el Auditorio Nacional, un gran plan para sellar su amor y comprometerse toda la vida con su chikistrikis, o al menos eso esperamos. Sin duda también es un gran plan que sirve para ahorrarse unos cuantos pesitos.

Y es que casarse por el civil o la iglesia no es nada barato. Acá les dejamos los costos ya sea en el Registro Civil, a domicilio o en otro lugar, por si andan interesados .

Celebración de Matrimonio En oficina de Registro Civil $1,652.00 A domicilio $3,319.00 Fuera de circunscripción $10,153.00



“La jefa de gobierno, Clara Brugada, celebró a las 2 mil 378 parejas que en las bodas colectivas decidieron unir sus historias para construir un futuro en común”.

Clara Brugada invitó a todos los nuevos esposos a mantener una relación basada en el respeto, igualdad y en la autonomía.

“Somos una ciudad amorosa y de derechos, creemos en una ciudad que cuida, que protege y acompaña, hoy que han dado este gran paso quiero que sepan que la Ciudad de México les respalda. Les invito a construir una vida en pareja basada en la igualdad, en el respeto, en la autonomía y en la no violencia”.

Por si ustedes no sabían de las bodas colectivas, les contamos que en la CDMX pueden participar todos los habitantes de las 16 alcaldías.