Lo que necesitas saber:

Un total de 2 mil 378 parejas se casaron en las boda colectivas en el Auditorio Nacional.

El 14 de febrero celebramos (casi todos), San Valentín. Pero entre cenas, salidas y regalos, algunos tuvieron la idea de ir a festejar el Día del Amor y la Amistad con una boda en pleno Auditorio Nacional.

Sí, el Gobierno de la Ciudad de México organizó una boda colectiva para celebrar el día del amor. Y para que vean que el amor aún existe, más de dos mil parejas se dieron el ‘Sí’.

Bodas colectivas en la Ciudad de México por el Día de San Valentín
Fotografía @GobCDMX vía X

Se armó el casorio en el Auditorio Nacional

Un total de 2 mil 378 parejas se casaron en las bodas colectivas en el Auditorio Nacional, un gran plan para sellar su amor y comprometerse toda la vida con su chikistrikis, o al menos eso esperamos. Sin duda también es un gran plan que sirve para ahorrarse unos cuantos pesitos.

Y es que casarse por el civil o la iglesia no es nada barato. Acá les dejamos los costos ya sea en el Registro Civil, a domicilio o en otro lugar, por si andan interesados .

  • Celebración de Matrimonio
    • En oficina de Registro Civil $1,652.00
    • A domicilio $3,319.00
    • Fuera de circunscripción $10,153.00

“La jefa de gobierno, Clara Brugada, celebró a las 2 mil 378 parejas que en las bodas colectivas decidieron unir sus historias para construir un futuro en común”.

Clara Brugada invitó a todos los nuevos esposos a mantener una relación basada en el respeto, igualdad y en la autonomía.

“Somos una ciudad amorosa y de derechos, creemos en una ciudad que cuida, que protege y acompaña, hoy que han dado este gran paso quiero que sepan que la Ciudad de México les respalda. Les invito a construir una vida en pareja basada en la igualdad, en el respeto, en la autonomía y en la no violencia”.

Por si ustedes no sabían de las bodas colectivas, les contamos que en la CDMX pueden participar todos los habitantes de las 16 alcaldías.

