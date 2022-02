¡Ya se armó! 3 pasos para conquistar a tu ligue y no pasar este 14 de febrero en soledad

Lo sabemos, sopilector. Seguramente existe alguien por ahí en tu barrio o en tu chamba que te trae cacheteando las banquetas, pero nomás no agarras valor para decirle que te trae de un ala, ¿a poco no? ¡Pues faltaba más! Con motivo del día de San Valentín, y porque acá hay algunos sopibecarios que también le están haciendo su luchita, te dejamos una serie de pasos para que le llegues a tu ligue, porque ahora sí que el “no” ya lo tienes, y pues ahí dudando no se va a conseguir nada. ¡El que quiera azul celeste, que le cueste! Posoye…

¡Llégale! Sácale plática de algo que les lata a ambos

Definitivamente el primer paso es hablarle, eso que ni que. No esperes a que el milagrito te caiga del cielo. Si es alguien de tu aldea godín, escuela o hasta de tu cuadra, no lo pienses mucho y anímate a echar el chal. ¿La vecina se peleó? ¿A la damita godínez que vende por catálogo le hablaron de RH? Sí, eso puede funcionar. Pero si quieres que este encuentro esté potente y no sea un simple: “Buenos días, tardes ya”, sácale plática de las buenas: ¿Ya viste tal película? ¿Viste que el conejo malo abrió más fechas? Ahí también te puedes dar una idea si ese ligue tiene potencial o no.

Si es un crush virtual no solo reacciones a sus stories con fueguitos, comienza por hacerle una plática casual en posteos que tengan algún tema que domines, o sea en pocas palabras, que le puedas echar crema a tus tacos y lucirte. Ojo, si ves que solo te responde con monosílabos, por ahí no es.

¡Ya estás ahí! Échale ojo a lo que le prende

Ya libraste el primer paso, ahora te toca ir descubriendo las cosas que tienen en común. Las redes sociales te hacen un paro, pero acá la perra labor la tienes que hacer tú. Chécate si a ambos les gusta echar la corridita mañanera, entrarle al gaming o hasta ir por una licuachela a la lagu. Cuando por fin hayas dado en el clavo, entonces siguele por ahí, compa, no la erres porque seguramente ese será el camino para más saliditas, más pláticas chiditas y hasta algo más – guiño, guiño –

Pero OJO: No aparentes ser alguien que no eres solo por querer impactar a tu morrison. Tu personalidad también cuenta y mucho, así que si te topas con pared, entonces date media vuelta y ahí te ves.

La invitación a salir y que se arme la pura sabrosura

¡Cámara! Llegó la hora de la verdad. Si te fuiste despacio, ya sabes más o menos por dónde seguirle: ¿es vegetariano? ¿Le gustan las chelas banqueteras? ¿Se sabe todo el multiverso de las películas taquilleras? Esas son las pistas para invitarlo a salir a una cita, nada de improvisar. Acá lo que queremos es que vea que lo estás escuchando cuando platica contigo. Así que sí aún no sabes estos pequeños detalles, pues para muy bien la oreja la próxima vez que platiquen.

Ahora, sí lo tuyo es aventarte y lo hiciste desde el principio, entonces acá debes confiar en tu instinto, pero sobre todo hacerlo sin pretensiones, esas citas que se dan de la nada son las mejores: unas vickys y una buena platicada y la vida se te resetea, ¿a poco no?

¿Y cómo le hago para que el chicle sí pegue?

“Sí sí, todo muy bonito, pero quién nos asegura que todo el plan va a funcionar”, estarás pensando. Mira, acá el que no arriesga, no gana. Pero como en todas las apuestas, hay factores que pueden jugar a favor o en contra: como los nervios, si esto ocurre, tú relax y deja que fluya. Lo que sí te podemos asegurar es que si le pones atención a su plática y sigues el hilo de la conversación, la cita tendrá potencial, sí señor.

Y acá te va otro truco de compas: algunos estudios afirman que pedir postre hace que las personas tengan pensamientos románticos. ¡Ay papantla, ya me ví! Que su pastel de chocolate, que si su flanecito después de la taquiza. Y es que como dice mi abuelita: el amor entra por el estómago. ¡Zas!

Ahora que si ya estamos en confianza y en las citas ya hay pura sabrosura, pues entonces es momento de cantarle la mera verdad, esa que se te nota en los ojitos pero que te pone los cachetes rojos de pensar. Si quieres que fluya y decirlo sin pensar, adelante. Pero si lo tuyo es planear estos asuntos, entonces sí o sí debe ser presencial. Aunque suene obvio. Muchos y muchas están tan acostumbradas a la tecnología que todo lo quieren hacer por ese medio. Pero en cuestiones de la pasión y el ligue como que no va mucho. ¡Ármate de valor!

Si te dice que sí, invítale unas Vickys, porque el amor es como una michelada, mientras más le pones, mejor te sabe. Y si te dice que no, pues date tú las Vickys.

Este febrero agarra valor, el plan se arma porque se arma, y acá un consejo: en la mezcla y en el amor todo se vale, así que date, total, qué más da.