Cuando llega el momento de organizar tus compras importantes -como ese viaje que llevas meses planeando, una cámara nueva para tus proyectos o ese curso para actualizarte-, buscas que todo fluya a tu ritmo. Al final, sabes que se trata de mantener el estilo de vida que ya llevas, pero sin detener las experiencias que hacen la vida más linda. Y la manera en la que eliges pagar también forma parte de ese control u organización.
En nuestra época cada decisión se personaliza, y por eso, encontrar herramientas que te permitan organizar compras importantes con flexibilidad, hace toda la diferencia. Porque no solo se trata de comprar algo: se trata de disfrutar el proceso según tus reglas, eligiendo cómo y cuándo quieres pagarlo. Y ahí es donde Planea tu Pago®; un beneficio de las Tarjetas de Servicio y de Negocios American Express, puede acompañarte.
Conoce más sobre sus beneficios y checa cómo organizar tus compras importantes.
1. ¿Hiciste muchas compras importantes? Difiere tu saldo según tu ritmo
Si realizaste varias compras en un mismo periodo, puedes diferir parte de tu saldo en 6, 9 o 12 mensualidades fijas. Esto funciona increíble cuando quieres organizar tus compras importantes hechas en diferentes momentos y unificarlas en un plan más cómodo que vaya contigo, para que sigas manteniendo tu mismo estilo de vida -y tus mismos gastos-.
2. A tu manera: elige una compra y difiérela
Tal vez le dijiste que sí a ese viaje internacional con tus amigos o decidiste renovar tus gadgets, y quieres tener tus gastos más organizados para no perderlos de vista. Pues con esta función de American Express, puedes seleccionar una compra específica y diferirla en el plazo que elijas (6, 9 o 12 meses), siempre y cuando sea antes de tu fecha de corte, ojo ahí.
Aplica comisión del 3% sobre el monto total a diferir. Sujeto a aprobación.
3. Pago Inicial para Diferir
Si quieres pagar una parte de inmediato, puedes hacer un Pago Inicial desde la Amex App o desde cualquier canal donde pagues tu tarjeta y el resto se va a diferir automáticamente a 6 mensualidades fijas. Una forma inteligente de organizar tus compras importantes, -como unas merecidas vacaciones en un hotel spa-, mientras sigues manteniendo el control total sobre tu presupuesto.
4. ¡Personaliza el plan a tu medida!
Elige cuánto quieres pagar en ese momento y en qué plazo quieres diferir el resto. Esta opción resume la esencia del beneficio: Tú eliges cuánto y cómo pagar, que American Express le trae a sus usuarios.
Organizar tus compras importantes también es parte de vivir a tu ritmo. Con Planea tu Pago®, el beneficio exclusivo de las Tarjetas de Servicio y de Negocios American Express, puedes seguir disfrutando lo que te gusta sin modificar tu estilo de vida. Al final, Tú eliges cuánto y cómo pagar, con tu Tarjeta, Tus Reglas®.
Consulta CAT, comisión, términos y condiciones en m.amex/planeatupago y conoce más sobre este aliado. ¡Vas!
Sujeto a aprobación.