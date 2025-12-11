Cuando llega el momento de organizar tus compras importantes -como ese viaje que llevas meses planeando, una cámara nueva para tus proyectos o ese curso para actualizarte-, buscas que todo fluya a tu ritmo. Al final, sabes que se trata de mantener el estilo de vida que ya llevas, pero sin detener las experiencias que hacen la vida más linda. Y la manera en la que eliges pagar también forma parte de ese control u organización.

En nuestra época cada decisión se personaliza, y por eso, encontrar herramientas que te permitan organizar compras importantes con flexibilidad, hace toda la diferencia. Porque no solo se trata de comprar algo: se trata de disfrutar el proceso según tus reglas, eligiendo cómo y cuándo quieres pagarlo. Y ahí es donde Planea tu Pago®; un beneficio de las Tarjetas de Servicio y de Negocios American Express, puede acompañarte.

Conoce más sobre sus beneficios y checa cómo organizar tus compras importantes.

Mujer haciendo compras en línea | Foto: Especial.

1. ¿Hiciste muchas compras importantes? Difiere tu saldo según tu ritmo

Si realizaste varias compras en un mismo periodo, puedes diferir parte de tu saldo en 6, 9 o 12 mensualidades fijas. Esto funciona increíble cuando quieres organizar tus compras importantes hechas en diferentes momentos y unificarlas en un plan más cómodo que vaya contigo, para que sigas manteniendo tu mismo estilo de vida -y tus mismos gastos-.

Planea tu pago de American Express | Foto: Especial.

2. A tu manera: elige una compra y difiérela

Tal vez le dijiste que sí a ese viaje internacional con tus amigos o decidiste renovar tus gadgets, y quieres tener tus gastos más organizados para no perderlos de vista. Pues con esta función de American Express, puedes seleccionar una compra específica y diferirla en el plazo que elijas (6, 9 o 12 meses), siempre y cuando sea antes de tu fecha de corte, ojo ahí.

Aplica comisión del 3% sobre el monto total a diferir. Sujeto a aprobación.

Beneficios de tarjetas American Express | Foto: Especial.

3. Pago Inicial para Diferir

Si quieres pagar una parte de inmediato, puedes hacer un Pago Inicial desde la Amex App o desde cualquier canal donde pagues tu tarjeta y el resto se va a diferir automáticamente a 6 mensualidades fijas. Una forma inteligente de organizar tus compras importantes, -como unas merecidas vacaciones en un hotel spa-, mientras sigues manteniendo el control total sobre tu presupuesto.

4. ¡Personaliza el plan a tu medida!

Elige cuánto quieres pagar en ese momento y en qué plazo quieres diferir el resto. Esta opción resume la esencia del beneficio: Tú eliges cuánto y cómo pagar, que American Express le trae a sus usuarios.

Organizar tus compras importantes también es parte de vivir a tu ritmo. Con Planea tu Pago®, el beneficio exclusivo de las Tarjetas de Servicio y de Negocios American Express, puedes seguir disfrutando lo que te gusta sin modificar tu estilo de vida. Al final, Tú eliges cuánto y cómo pagar, con tu Tarjeta, Tus Reglas®.

Consulta CAT, comisión, términos y condiciones en m.amex/planeatupago y conoce más sobre este aliado. ¡Vas!

Sujeto a aprobación.