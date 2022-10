Sin duda alguna algo que esperamos con ansías este año, es que empiece el mundial de fútbol. Porque admitámoslo, aunque no todos seamos expertos ni conocedores de este deporte, la fiebre mundialista nos contagia a tod@s, pues es un momento de puro goce y emoción que compartimos con los amig@s, la familia y hasta los del trabajo -por aquello del horario madrugador-.

Es por eso que, si tú eres fan de hueso colorado del fucho, o bien, eres medio villamelón, pero le entras al coto cuando se trata de organizarte para ver a los cuates y disfrutar de un partido, te damos 4 tips para que disfrutes a tope los partidos que se vienen y no te falte nada para celebrar con ganas el gooool.

Foto: Cortesía Oxxo

1) Nada más mundialista que llenar tu álbum

Con la llegada del albúm, todos nos sentimos como niñ@ con juguete nuevo; desde ir a comprarlo, abrir el paquete de estampas y empezar a llenarlo… Uff, ¡Kemozion! Alíate con tu compás e intercambien estampas repetidas, pero si todavía no lo compras ¡ya te estás tardando! Córrele a OXXO que más te quede cerca porque ahí lo encuentras y capaz que te encuentras a uno que otro para intercambiar a tus repetidos. ¡La oportunidad está en todos lados!

Foto: Especial

2) Checa los horarios de los partidos que sí o sí quieres ver

Algo que sin duda a todos nos sacó de onda, es que para ver muchos de los partidos, hay que madrugar. Para que no se te pase alguno, ve checando cuáles son los must que sí o sí quieres ver. Así como tus juntas o tareas, anótalos en tu agenda y ponte un recordatorio pa’ que no te los pierdas. ACÁ te dejamos una guía para que los cheques.

Foto: Cortesía Oxxo

3) Si el partido es madrugador, lánzate por el cafecito pa’ que despiertes

Nada mejor para motivarse al llegar a la ofi en la mañana que saber que hay partido. Pero si ya sientes el peso de la semana en tus hombros, lánzate por un andatti y un panecito a OXXO pa’ que despiertes y le des batería a todo; pues vas a traer un ojo en la chamba, y un ojo al partido.

Foto: Especial

4) Si de puro churro te toca un partido por la tarde, ármate la reu con l@s compas

¡Ahhh! Los partidos se disfrutan más en el sillón con los compas, botanita y chela en mano, ¿siono? Y si de puro churro te toca que algún partido lo puedas ver en casa, háblale a los compas y diles que se lancen a OXXO por las papitas para munchear mientras revisan el Var, las chelas para calmar la sed de la peligrosa, y de paso, unos chocolatitos pa’ que no se te baje la presión por la emoción y que disfruten el partido junt@s en la sala, como debe de ser.

Ahora que ya te la sabes, ármate con todo para que disfrutes el mundial aunque estés en la casa o en la ofi, el punto es disfrutar a tope este gran evento.