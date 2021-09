5 electrónicos que ya toca cambiar

Que levanten la mano aquellos que solo miran y dicen…¡ah, luego compro otro! Cuando llegue la quincena, el bono, las utilidades, el aguinaldo… Y al rato cuando truena, andamos corriendo buscando algo que se acomode a nuestro presupuesto. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que se le descompone. Chale.

Acá, como un servicio a la comunidad, nos dimos a la tarea de recopilar a forma de recordatorio, esos electrónicos que ya urge cambiar porque nada dura para siempre. Y OJO: Lee cuidadosamente porque te damos un tip rifado por si ya tienes en la mira el cambio de alguno de estos electrónicos.

El celular con la pantalla estrellada

Por supuesto que el celular tenía que ser el primero en la lista. Ya ni puedes ver los mensajes claramente por ese cristal estrellado, o ¿qué me dices de su cámara? Parece que la foto se tomó en 2004, y mejor ni hablemos del cargador o la batería, una sola llamada y se te baja al 10%. En estos tiempos donde la conectividad es una necesidad más que un lujo, un smartphone bien equipado con carga rápida puede hacer la diferencia.

Nosotros te recomendamos uno con una pantalla de buen tamaño para ver tus videos favoritos y encontramos esta línea que está muy cool y no te hará romper el cochinito. ¡Tiene 5 cámaras! Para que todas tus fotos tengan ese toque PRO sin necesidad de usar los filtros de las apps, además de una pantalla de 6.81 pulgadas. ¡Zas!

¡Ay! Pero si mi TV aún se ve chida

Ajá, aún sirve y hay muchas formas de convertir tu TV tradicional en una smart, pero no puedes negar que con el tiempo la imagen va perdiendo calidad, que algunas ya no traen entradas que ahora son necesarias, e incluso siendo una Smart TV, las apps dejan de actualizarse porque ya no soportan las nuevas versiones.

Actualizando tu TV puedes encontrar algunas características que te volarán la cabeza como las Laser TV que te dan imágenes con colores más puros, la resolución real 4K que se puede apreciar en habitaciones con mucha luz o Android TV, y obvio el sonido potente que no debe faltar. Échale un ojo a estas opciones bastante rifadas que cuentan con todo esto y sonido de alta fidelidad.

El refri de hace 20 años que tu mamá ya no quiso

Estuvo bueno para sacar del apuro, pero luego empiezan a salir los detalles, que si ya tiró agua, que si el termostato ya no funciona, que si se echa a perder la comida, que si ya no prende la luz. Pon mucha atención en los pequeños desperfectos, porque a veces te sale incluso más caro arreglarlos que comprar uno nuevo.

Hay nuevas versiones que te ofrecen ahorro de energía, tecnología de punta para conservar mejor y por más tiempo tus alimentos, así como optimizar tus espacios y tener mejor acceso a los alimentos. Además ya hay algunos con parrillas de alta resistencia para cuando la fiesta se pone intensa y andan buscando chela en el refri. Chécate ACÁ donde podrás encontrar tanto grandes como compactos, según tu varo. Mucho ojo porque hay unos que hasta tienen panel digital para el control de temperatura y tecnología Eco Inverter.

La estufa a la que solo le funciona un quemador

Y sí, tal vez son gastos que no podemos hacer regularmente, pero en este caso siempre es importante darle prioridad a tu seguridad y la de los que viven contigo. Y es que una estufa con desperfectos puede ocasionar fugas de gas y pues ya conoces los peligros que representa.

Si tu estufa ya es candidata para irse en la camioneta de los electrónicos viejos, entonces te recomendamos que le des una vuelta de tuerca a tu cocina y le des una oportunidad a las parrillas. Acá hay una que hasta tiene sistema de seguridad para cortar el suministro de gas si se apaga la flama con los aironazos – ¡OLV! – además de que es una excelente opción para optimizar espacios.

Ese ventilador que jamás hizo el paro

Nadie se acuerda del viejo ventilador hasta que empiezan los bochornos, ¿a poco no? Pues hay veces que el ventilador no puede ni con su alma y muy apenas avienta algo de aire y no le hace nada al calorón, y es cuando piensas…¡Debí comprar un ventilador nuevo cuando pude! ¿Y si te digo que en lugar de comprar un ventilador para salir del paso inviertes en un aire acondicionado?

Dependiendo de qué tanto sufres con los cambios de temperatura, hay opciones que te dan frío y calor para darte el clima a tu gusto, y ahora con la tecnología hasta se ahorra el 60% de energía. Esto nos suena a un buen plan. AQUÍ te pasamos algunas opciones para que te des una idea. Algunos traen hasta 4 velocidades de ventilación, deshumidificador y enfriamiento de alta velocidad, para cuando el calor está a todo lo que da.

¿Alguien está dando 1 año extra de garantía gratis? ¡Sí!

Ajá, así como lo lees. Si estamos insistiendo en que cambies tus electrónicos que ya están a punto de tronar es porque nos enteramos que Hisense anda festejando su décimo aniversario en México, y por ello está regalando un año extra de garantía en sus productos premium. Entra acá para enterarte de los detalles. Pero apúrate porque esta promoción solo es válida hasta el 30 de septiembre. ¡Vas!