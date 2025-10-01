Sabemos que el café es ese compañero fiel que te acompaña todas las mañanas (y de las tardes también, seamos sinceros). Pero más allá de su delicioso sabor, olor, de darnos energía y de ayudarnos a sobrevivir las juntas eternas, esta bebida tiene una historia y curiosidades que muchos probablemente no conocen.

Así que si eres de los que no empieza el día sin una buena taza de café, aprovecha la ocasión y prepárate una buena tacita para conocer estos 5 datos que te harán amar aún más esta bebida.

1. Brasil es el país de mayor producción de café

Hasta el 2020, Brasil se llevó el primer lugar en ser el mayor productor de este grano, con más de 69 millones de bolsas de 60 kg, superando por más del doble a los demás países. Increíblemente le siguen Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía, Honduras, India, Uganda, México y Perú, respectivamente.

2. El café puede ayudarte a quemar grasa

Sí, leíste bien. La cafeína es uno de los pocos compuestos naturales que han demostrado ayudar en la quema de grasa, pues optimiza el rendimiento del metabolismo. Por eso muchos suplementos para adelgazar la incluyen entre sus ingredientes. Pero ojo, ayuda, más no hace toda la chamba, ¡eh!.

3. Existen 4 especies de granos de café

Hay 2 especies que seguro conoces porque son las más populares; la arábica y robusta, sin embargo, también están la excelsa y libérica, siendo estas 2 últimas menos conocidas y producidas.

Además, el cafeto, que es la planta de donde nace el café, hace parte de la familia rubiaceae, la cual tiene más de 500 géneros y 6,000 especies.

4. El café es la segunda bebida más consumida del planeta

La primera, por supuesto, es el agua, pero el café no se queda atrás, pues esta bebida es la segunda más consumida del planeta. El mundo bebe 2,250 millones de tazas al día, ¡y es la bebida favorita para despertar hasta para la Mujer Dormida!

En 1932, el gobierno brasileño se vio en la necesidad de financiar el viaje de sus atletas a los Juegos Olímpicos de ese mismo año, debido a la falta de fondos, y lo hizo a través de la venta de café, cargando un barco con granos, con la esperanza de venderlos en California durante su viaje.

5. El café ayudó a Brasil a llegar a los Juegos Olímpicos

En 1932, el gobierno brasileño se vio en la necesidad de financiar el viaje de sus atletas a los Juegos Olímpicos de ese mismo año, debido a la falta de fondos, y lo hizo a través de la venta de café, cargando un barco con granos, con la esperanza de venderlos en California durante su viaje.

¿Conocías estos datos? El café nos regala conversaciones, reuniones, buenos momentos y por supuesto, despertares épicos que no serían posibles sin su sabor, olor y propiedades.


