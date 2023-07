¿Te ha pasado que en medio de la rutina se te olvidan los momentos pequeños pero chidos que tiene la vida? Y no, no hablamos de lo bonito que se siente acariciar a nuestro lomito después de estar todo el día fuera, o de comer algo que te encanta.

Acá quisimos recordarte que, a pesar de lo cotidiano, siempre hay momentos que nos resetean la vida por lo sorprendentes e inesperados que llegan a ser. Como el reencontrarte con los amigos de la prepa, o que un producto que cambia la vida de los fumadores adultos después de estar agotado, esté de regreso. Justo como pasó con el calentador de tabaco IQOS DUO 3 y acá recopilaremos estos momentos rifados para sacarte una sonrisa.

Momentos felices: Persona feliz con dinero en la mano | Foto: Especial.

Te pagan un préstamo que ya habías olvidado que hiciste. ¡Qué bendición!

No hay cosa más bonita que llegar un día a casa de tu tía y que de repente baje tu primo con una lana en mano y te diga: ten bro, la lana que me prestaste. Nombreee, ¡ese sentimiento está a otro nivel! Y no tanto porque sí te pagaron la lana que prestaste, sino porque sabe aún mejor cuando lo habías olvidado y te cae en forma de bendición.

IQOS 3 Duo regresó a México | Foto: Cortesía.

¿Te gusta un producto y estaba agotado? El regreso se siente como si lo probaras de nuevo por primera vez

Si tú eres de los que aman algún producto y de la nada se agotó, tienes que admitir que cuando regresa sientes una felicidad enorme. ¿Siono? Pues eso seguro le va a pasar a muchos al saber que el desaparecido IQOS DUO 3 ¡ya está de regreso en México! Pues este dispositivo IQOS se ha convertido en el fav de muchos que fuman, pero buscan una mejor alternativa para mejorar el hábito de fumar.

¿Dónde comprar el IQOS Duo 3? | Foto: Cortesía.

El regreso del IQOS DUO 3 viene con todo, pues sigue siendo el innovador calentador de tabaco que, al calentarlo y no quemarlo, elimina el humo y en consecuencia, se reducen significativamente los niveles de sustancias tóxicas en comparación con los cigarros. Como te decíamos, ¡viene con todo! Y si quieres saber más, chécalo AQUÍ en su web. ¿Te lo esperabas?

Momentos felices: Encuentras dinero en una prenda | Foto: Especial.

Encontrar dinero que creías perdido y siempre estuvo en una prenda, ¡te da años de vida!

Aquí sí aplica la frase: ¡está parte de mi vida, esta pequeña parte se llama felicidad! Y es que, ¿a quién no le ha pasado que dejó dinero en la bolsa más pequeña del pantalón y cuando menos se da cuenta, lo vuelve a encontrar? Recuperar dinero que creías perdido te da años de vida, y no lo podemos negar, es un sentimiento que nos resetea en ese instante.

Amigas comiendo mientras platican | Foto: Especial.

Tu amix godín te paga la torta de la comida nada más por buena onda

Si de por sí ya estabas estirando la quincena al máximo, encima te quedas sin despensa y no hay ni para una sopita. Pero en la ofi todavía existen las almas bondadosas y tu amix Godín se rifa invitando la torta para que te alivianes y llegues a la siguiente quincena. ¡Aquí es donde tu fé en la humanidad se restaura!

Momentos felices: Reencuentro de amigos de la prepa | Foto: Especial.

Reencontrarte con tus amigos de la prepa, ¡la pura nostalgia!

Después de años de no saber de fulanito o fulanita, se siente bien padre volver a ver a los amigos de la prepa. Ya sea que te los encontraste de casualidad en algún lugar, o que se organicen las típicas reuniones de ex alumnos, esos momentos son inolvidables. Las pláticas están llenas de nostalgia al recordar viejos tiempos y actualizar el chismecito sobre la vida de tus amix mientras disfrutan de una tarde a gusto, no tiene precio.

Ahora que seguro ya te sacamos una sonrisa al recordar estos momentos felices que nos resetean la vida, córrele a checar el regreso del IQOS DUO 3 y pásale el chismecito a tus amix, para que vuelvan a pedirlo y sigan generando una cadenita de ¡pura buena vibra!

En colaboración con @IQOS_mx

