5 razones por las que levantarse enchilado es lo mejor que te puede pasar

Imagínate que despiertas luego de un largo descanso – gracias a tu colchón de Dormimundo – solo abres los ojos, de esas veces que ni hace falta despertador, te estiras en la cama, saboreas por última vez tus sábanas y te levantas para iniciar tu día… ¿Qué rico, no? ¡Empezamos de buen humor! Pero hay veces, que todo se nos junta y comenzamos enchilados nuestra rutina.

Y, ¿te has dado cuenta que cuando nos enchilamos le echamos más ganas y hasta nos salen mejor las cosas? Un estudio interno realizado entre los sopibecarios arrojó que la mañana perfecta es cuando descansas bien pero también la complementas con un desayuno bien picoso, esos que te dejan rojo pero también con esa rica sensación de satisfacción, porque justo combinas dos de los mayores placeres del mexicano: dormir y enchilarse…¡Ay papantla!

¿Y cómo fue que dimos con esa idea? Pues fue Dormimundo quien nos metió la inquietud, ya que no solo son expertos en hacernos descansar de maravilla, ahora también quieren despertarnos de la mejor manera con una salsa de edición limitada llamada Salsa Despierta. ¿Ah no nos crees? Acá la prueba, pero no nos culpes si se te antoja:

Y aquí es donde estuvimos todos de acuerdo: la mejor manera de levantarse es enchilado. Por eso te dejamos acá algunas razones del porqué enchilarse es lo mejor que le puede ocurrir a tu día:

Le das a tu desayuno el toque mágico

Cuando descansas a gusto te dan más ganas de planear tu día, y no podemos planear el día sin un buen desayuno, uno picosito. Los aromas nos enamoran: una salsa de esas sabrocitas, un platillo bien mexicano y una buena taza de café ponen a cualquiera de buen humor. Despertar enchilado es también darle al desayuno la importancia que merece para tener la energía que necesitas todo el día.

¿Qué tenía que hacer hoy y por qué? La enchilada te lo aclara

Híjole, estuvo buena la enchilada, ¿no? En chilaquiles, huevos divorciados, sea cual sea tu elección, no hay nada mejor que la sobremesa en donde tranquilamente esperas a que se te baje lo enchilado, rico y despacito le sigues dando a tu café, pero también te da oportunidad de pensar en lo que harás en el día, en esa idea que te surgió para un pendiente en la chamba, o simplemente recordaste un trámite que necesitas hacer. Y es que así funciona, la enchilada del desayuno nos abre el entendimiento, ¿a poco no?

Empiezas tu día con energía

Y después de ese desayuno de campeones, la batería ya está bien recargada, esa sensación picosita que te dejó ya te dio el impulso para empezar tu rutina con todo. Cuando te das tiempo de disfrutar estos placeres, sin duda el día comienza con el pie derecho, porque ante todo, no hay mejor manera de iniciar el día que apreciando las cosas que más nos gustan.

Le metes turbo a los pendientes

¿Panza llena, corazón contento? Más bien, boca enchilada y pendientes bien atentos. Luego de la adrenalina de nuestra enchilada empezamos a ver los pendientes del día y hacerle espacio a la agenda, porque no importa si descansaste, te enchilaste o ambos, los pendientes te seguirán esperando, así que ¡al mal paso darle prisa!

Te deja siempre de buen humor

Y por supuesto, si el mexicano se caracteriza por algo es por su buen humor y amor al picante. ¿Coincidencia? No lo creo. El enchilarnos con la riqueza de nuestra gastronomía siempre nos da razones para sonreír, para echar la broma, la carrilla y verle el lado positivo a las cosas.

Dormimundo sabe que han habido días, semanas, incluso meses en los que muchos de nosotros no hemos podido pegar el ojo; pero también sabe que el mexicano nunca se raja y menos si está enchilado, así que se puso las pilas y, además de ofrecernos un buen descanso, quieren ayudarnos a echarle con todo a nuestros días, a despertar de buen humor y hacerle frente a lo que sea, porque si en algo quedamos todos de acuerdo es que para ponerle pecho al 2021 no hay mejor manera que despertar bien descansado y enchilado.

*Contenido patrocinado por Dormimundo.