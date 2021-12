5 regalos de navidad para cumplir los propósitos del 2022

La búsqueda de regalos ya está a todo lo que da, y es una de nuestras temporadas favoritas del año, pero hay veces que no podemos evitar preguntarnos: ¿Y ahora qué les voy a regalar? Una chamarra o un coleccionable de su comic favorito puede ser una gran idea, pero… pensemos en más opciones.

Lejos de pensar en la moda, ¿te imaginas regalarle a tu ser querido algo que le ayude a cambiar su estilo de vida? No, no es parte de un libro de superación personal, es más bien una forma de demostrarles que los quieres, dándoles la primera herramienta para que cumplan sus propósitos, esos que tal vez no se han cumplido en años anteriores y que todos saben que URGEEE…

Acá los sopibecarios nos aventamos una selección de regalos para darles ese empujoncito que tanto necesitan.

¿Tu amigo quiere dejar el cigarro y no lo ha hecho? Acá hay una alternativa

Uno de los propósitos más comunes y que menos se cumplen es dejar el cigarro. Por ello, creemos que una alternativa puede ser un gran paso para deshacerse del humo, el olor y la ceniza y no se necesita esperar hasta el inicio del año, puede empezar desde ya.

Ya existen dispositivos que calientan tabaco real. Estos dispositivos no producen combustión ni humo, por lo que te exponen a menos daños que los cigarros. Por ejemplo, el dispositivo IQOS, el cual no es un vapeador sino un calentador de tabaco – no calienta líquidos –

IQOS tiene una novedosa tecnología llamada HeatControl, la cual calienta el tabaco, no lo quema a diferencia del cigarro. O sea, al no quemar tabaco no hay humo, solo vapor de tabaco.

OJO, esto no significa que esté libre de riesgos, sin embargo es una excelente opción para deshacerse de todo lo que implica el desagradable humo del cigarro: como el olor, las cenizas y las molestias a los demás.

¿Busca tener una dieta balanceada? ¡Ármale un kit!

Otro de los propósitos que pensamos justo cuando acabamos la cena navideña, pero luego es dificilísima cumplirlo en enero. No tiene que empezar de cero con muchas restricciones, un cambio a la vez puede ser la diferencia.

Ármale un kit con varias opciones: un recetario de comidas saludables, utensilios para medir porciones y algunos alimentos orgánicos o naturales para que empiece a experimentar con sabores y texturas. Pero si quieres ir más allá, prepárale una comida saludable con los ingredientes en el kit. El chiste acá es que inspires a tu ser querido a entrarle.

¿Siempre batalla con la cuesta de enero? Ayúdale con sus finanzas

Si nunca le alcanza para un esquite al final de la quincena,un curso de finanzas personales es un excelente regalo para que empiece a administrar mejor sus recursos. Hay un sinfín de cursos en línea que pueden tomarse en sus tiempos y para diferentes metas: ahorro, inversiones e incluso sobre cómo administrar mejor sus recursos mensuales.

Estos cursos no solo te dicen la manera ideal de invertir tu quincena y cómo ahorrar, también te dan herramientas digitales para seguirle el paso.

Una agenda personal para organizar sus metas

Para aquel ser querido al que le hace falta un poco de disciplina. Sí, sabemos que todos los teléfonos inteligentes tienen agenda con calendario, pero el tener una agenda física y personalizada permite tener un mejor control en un solo lugar, con anotaciones, stickers, colores, y lo mejor de todo es que siempre está disponible, sin necesidad de cargar tu dispositivo.

En redes sociales podrás encontrar algunos emprendedores rifados que te hacen la agenda con las portadas personalizadas, diarias, semanales, mensuales o atemporales según sea más conveniente.

Una sesión de spa para darse el apapacho que tanto necesita

Uno de los propósitos que deberíamos incluir todos en nuestra lista es el dedicar más tiempo a apapacharnos a nosotros mismos. Así que ármate una buena sesión de spa, ya sea en casa con amigas y familiares o algo más íntimo con tu pareja, con los masajes, tratamientos y aromas que les gusten, una playlist chill y ¡listo!

Pero si quieres algo más profesional, entonces una tarjeta de regalo de tu spa favorito es la mejor opción, simplemente especifica qué es lo que buscas: tratamientos faciales, corporales o masajes de relajación o antiestrés.

OJO: Todas estas sugerencias son para regalos a tus seres queridos, pero como lo comentamos un par de párrafos atrás, ¡tú también puedes apapacharte! Antes de regalarte algo que dejarás en tus cajones por meses, date algo que te ayudará a sentirte mejor contigo mismo. ¡Vas!

