Si estabas esperando el momento ideal para actualizar tus outfits, jubilar tu sala viejita y renovarla o simplemente, adelantar los regalos para las próximas fiestas, la Gran Venta Nocturna Sears acaba de llegar con todo. Como Sears nos tiene acostumbrados, en esta edición también habrá muy buenos descuentos y beneficios que harán tu experiencia de compra más fácil que nunca.

Moda en Sears | Foto: Cortesía.

Gran Venta Nocturna Sears: Hasta 50% de descuento y envío gratis por tiempo limitado

En esta ocasión la Gran Venta Nocturna Sears tendrá hasta 50% de descuento y hasta 20 meses sin intereses con Tarjeta de Crédito SEARS y bancarias participantes en todos los departamentos, y se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre tanto en tiendas físicas como en línea. Además, los días viernes 24 y sábado 25 de octubre extenderán sus horarios hasta las 10 pm.

También tendrás envío gratis en compras desde $299 MXN y la oportunidad de comprar en línea y recoger en tienda en solo 2 horas.

La temporada navideña ya está a la vuelta de la esquina, y esta venta es el momento perfecto para adelantar tus compras, sorprender a un amix o familia o simplemente consentirte a ti o a tu hogar.

Descuentos de la Gran Venta Nocturna Sears | Foto: Cortesía.

Departamentos con descuentos en la Gran Venta Nocturna Sears

Si quieres renovar tu sala o comedor con estilo y confort, el departamento de Muebles tendrá hasta 45% de descuento. Ahora que si lo que quieres es disfrutar de tus series o partidos o hasta estrenar un buen outfit, en Moda y Pantallas tendrás también hasta 50% de descuento.

¿Te urge un descanso reparador? Entonces échale un ojo a los colchones que tendrán hasta 25% de descuento, pero si también quieres una mejor licuadora, horno o hasta lavavajillas, la Línea blanca tendrá hasta 52% de descuento.

Descuentos en muebles en Sears | Foto: Cortesía.

Las marcas destacadas son: Levi’s, Nespresso, Philosophy, Elle, Ninja, Huawei, Samsung, LG, Calvin Klein, Fukka, Apple, Lenovo, Dockers, Guess, Adidas, Westies, Spring Air, Restonic, Carolina Herrera, Benetton, Tous, Lancôme, Mabe, Jeanious, entre muchas más.

Ve armando tu lista de compras y lánzate a la Gran Venta Nocturna de Sears del 24 al 27 de octubre, o compra en línea con envío gratis en compras desde $299 MXN. ¿Qué te vas a comprar?