Adiós a los Tsurus: De cómo se reemplazarán los taxis viejos en la CDMX

Lo que necesitas saber: Hay un nuevo programa que ayudara a los taxistas a sustituir sus unidades viejas por nuevos autos más funcionales y menos contaminantes.

Parar taxis algo amolados ya es costumbre en la CDMX. A veces, para los choferes y dueños de estos autos no resulta tan fácil cambiarlos por vehículos nuevos.

Podemos decir que se viene el fin de una era en las calles capitalinas: tras muchos años de tener los mismos coches, ahora los taxistas podrán ser parte del programa “Sustitución de Taxi“, que beneficia tanto a los conductores como a los usuarios de este servicio.

Adiós a los viejos Tsurus, los taxis de la CDMX tiene que ser renovados.

Aunque es cierto que cada vez encontramos menos taxis de los “normales” por las calles de la ciudad, debido a los nuevos servicios de aplicaciones, esta forma de transporte no desaparece de nuestras calles.

Aún es posible levantar la mano en una esquina para hacerle la parada a los ya típicos taxis rosas y blancos.

Muchos de ellos ya están en malas condiciones, pero ahora resultará más fácil que sus dueños los renueven.

Los taxis siguen siendo uno de los medios de transporte básico en la ciudad.

Con esta nueva iniciativa, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de CDMX ofrecerá diferentes tipos de apoyo para nuestros taxistas capitalinos.

Así, se busca sustituir vehículos con más de 10 años de antigüedad por coches nuevos, al darle a los beneficiarios créditos automotrices con tasas preferentes. Aquí te contamos los detalles.

El programa “Sustitución de Taxi”

Los propietarios de taxis que ya pertenecen al mundo de las carcachitas tendrán la oportunidad de cambiar sus viejos modelos (que en su mayoría son Tsurus de Nissan) por nuevos vehículos modernos y actualizados.

El programa anunciado recientemente dará una ayuda hasta de 200 mil pesos a sus beneficiarios.

Muy pronto tendremos nuevas unidades circulando por la capital mexicana.

Los taxis de la CDMX sufren inevitablemente el paso del tiempo con la subida y bajada de pasajeros y el andar por las calles de la ciudad durante horas y horas diariamente.

El objetivo de este programa es dar una ayuda casi total para renovar estas unidades por otras más seguras, accesibles y con menor impacto ambiental.

Así, la propuesta de Semovi es dar un apoyo de 120 mil pesos a los propietarios que quieran cambiar su vehículo por uno de gama altamente eficiente, 150 mil pesos a los que lo cambien por un híbrido y 200 mil pesos a aquellos que hagan el cambio por un vehículo eléctrico.

Seduvi ayudará con créditos de hasta 200 mil pesos.

A estas cantidades se puede sumar una ayuda de 20 mil pesos para los propietarios que integren aditamentos de accesibilidad universal a su unidad, esto es, modificaciones para facilitar el uso de los vehículos a las personas con movilidad limitada.

Cómo integrarse al programa

Para formar parte de esta iniciativa, los propietarios de los taxis con más de 10 años de antigüedad deben cumplir con requisitos como:

Tener el pago de tenencia de los últimos cuatro años, así como el pago de Revista vehicular de los últimos tres ejercicios.

A muchas unidades ya les llegó la hora de renovarse.

El trámite se realiza en un principio mediante el portal de Semovi dedicado al programa, ahí habrá que dar cierta información como el número de placas, modelo y número de motor del coche actual, CURP, RFC, así como documento de la titularidad de la concesión, factura original del vehículo, un correo electrónico personal y otra información adicional..

Si eres taxista o propietario debes aprovechar esta oportunidad.

Hay que esperar a que la solicitud sea aprobada. El apoyo económico será entregado en las agencias automotrices al presentar el convenio firmado y la constancia del crédito.

Las unidades viejas serán chatarrizadas. La recepción de solicitudes terminará el 3 de noviembre y la fecha límite para entregar la constancia de aprobación es el 18 de ese mismo mes.

Los taxis de la Ciudad de México al servicio de la comunidad

El servicio de taxis de la CDMX existe desde principios del siglo XX, cuando coches jalados por caballos y conocidos como “calandrias” llevaban pasajeros por las calles de la capital.

Más tarde llegaron los automóviles y entre los modelos más icónicos estaban los “fotingos”, coches Ford modelo T modificados para dar servicio durante los años veintes y treintas.

Los famosos taxis "cocodrilo".

En la década de 1950 llegaron los famosos “cocodrilos“, modelos Fairlane de Ford llamados así por su color verde y los triángulos blancos que llevaban al frente y a los lados como los dientes de un lagarto.

En los 60 llegaron las “cotorras“, diferentes modelos Ford o Chevrolet pintados de amarillo y verde.

Muchos recordamos los vochitos amarillos.

Para la década de los 70 estaban los “corales”, diferentes coches pintados en ese color de tono rosado y sustituidos más tarde por los “canarios”, los típicos vochos amarillos a los que se les quitaba el asiento del copiloto y que más tarde cambiaron al color verde y se les bautizó como los modelos “ecológicos”.

De los vochos al presente

Después las unidades adoptaron los colores rojo y dorado y por eso su apodo era los “Iron Man” gracias a su parecido con el superhéroe de Marvel.

Los vochitos desaparecieron con la regulación que exigía que los taxis fueran vehículos de cuatro puertas y así llegaron los Tsurus y otros nuevos modelos.

Los "canarios" pasaron a ser "ecológicos".

En 2010 llegaron los rosas o “Hello Kitty”, en un principio manejados por mujeres y para 2014 los colores de casi todos los taxis cambiaron al rosa y blanco en honor a los derechos de la mujer.

En la actualidad todos necesitamos un taxi de vez en cuando y gracias al programa “Sustitución de Taxi” viajaremos más seguros y cómodos y los nuevos vehículos cuidarán el medio ambiente de la CDMX.