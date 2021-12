Conoce a Amou Haji, el hombre que lleva más de 60 años sin bañarse

Es probable que muchos por acá se la han pasado un buen rato sin echarse un baño. Ya sea porque están enfermos o por que de plano les dio flojera, de vez en cuando se vale andar mugroso y de plano ni siquiera pararse abajo de la regadera. Sin embargo, también tenemos enemigos del agua, tal es el caso de un hombre que aunque no lo crean, lleva más de 60 años sin bañarse y al parecer, no hay poder en esta Tierra que lo obligue a cambiar de opinión. Ahí les va su historia.

Hace un buen rato les contamos sobre un sujeto que a pesar de que no se había bañado en 12 años, estaba bastante limpio (POR ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa). Pero lo de Amou Haji es algo completamente distinto, pues este señor de 80 años originario de Irán lleva un buen rato sorprendiendo al mundo porque tiene el distinguido récord por ser la persona más sucia del mundo… sí, así como lo leyeron, ha pasado tres cuartas partes de su vida sin aventarse un regaderazo.

Amou Haji es el hombre más sucio del mundo

Y aunque ustedes no lo crean, la decisión de no bañarse la tomó en un momento un tanto complicado. De acuerdo con distintos medios, este hombre sufrió una especie de crisis existencial y emocional cuando tenía 20 años, que lo llevó a alejarse de todo el mundo y no volver a tomar un baño hasta el último de sus días. Y quizá lo más increíble de todo esto no es que Amou y el agua traigan un pleito casado, lo que de verdad los dejará con el ojo cuadrado es que en todo ese tiempo no se ha enfermados.

A pesar de que vive en condiciones insalubres, Amou Haji es un enorme caso de estudio para la medicina. Algunos expertos señalan que no ha cachado ni un resfriado gracias a todas las infecciones que han habitado en su piel por las décadas de anti higiene, pues su cuerpo desarrolló un sistema de defensa muy efectivo y superior al de los demás seres humanos. Por esta razón es prácticamente inmune a la mayoría de enfermedades conocidas, de plano no se puede enfermar.

Este sujeto es inmune a cualquier enfermedad

Imagínense qué tan importante es esto que la negativa de este hombre a bañarse llegó al punto de que una vez huyó de unos jóvenes que querían darle un baño… ¿la razón? Bueno, pues cree firmemente que si se echa un baño podría enfermarse. Pero volviendo al estilo de vida de Amou, se resguarda en una cabaña que le construyeron sus vecinos –aunque prefiere dormir en un agujero en la tierra cuando hace frío– y quizá lo más interesante de todo esto es la essstraña dieta que lleva.

Para que se den una idea, este sujeto se alimenta con la carne podrida de animales muertos que encuentra en la calle, pero su favorita es la de puerco espín. Además, toma cinco litros de agua al día, que guarda en un antiguo termo oxidada. A pesar de que no se baña, Amou Haji si tiene una especie de hábito de higiene personal: verse en los espejos de los coches para peinarse. Y cuando tiene el pelo extremadamente largo, lo corta quemándolo en la fogata donde cocina su comida.

A pesar de todo, Amou está contento con su vida

Aunque no lo crean, muchas personas han ayudado al hombre regalándole cosas para que pueda sobrevivir. Sin embargo, lo que más le gusta es fumar los cigarros que de repente encuentra, aunque le duran muy poco porque se fuma cuatro cigarros a la vez. Pero eso sí, nada lo detiene de echar humo, pues cuando no tiene tabaco, usa una pipa que rellena con excremento de animales… sí, no es broma. De cualquier manera y a pesar de todo, Amou ha dicho que está contento con su vida.

En entrevistas para varios medios de Irán como Tehran Times, el protagonista de esta historia agradeció que difundieran su caso y aunque vive en condiciones muy complicadas, quería que a través del artículo que le escribieron, el mundo supiera que es una persona sumamente feliz. Puede que Amou Haji no luzca como la sociedad espera o quiere que se vea, limpio y bien arregladito, pero eso a él no le importa porque lo único que le interesa es vivir a su manera.

El hombre mas sucio del mundo #foryou

♬ sonido original – Unicornio EDM