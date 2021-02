Fíjate, Paty: Miss México causa polémica en Tailandia por fotos en bikini junto a Buda

Tal parece que los escándalos que involucran a reinas de belleza de nuestro país son cada vez más frecuentes, pues no tiene ni un mes que una de ellas fue acusada de emitir comentarios racistas, y otra de estas chicas ya acaparó los titulares de México y Tailandia por las razones incorrectas.

Hablamos de Ángela Yuriar, una joven de 19 años de edad que será la representante de México en un certamen de belleza llamado The Miss Grand International– el cual se celebrará el próximo 27 de marzo en la ciudad de Bangkok, Tailandia–, y quien ha provocado indignación en dicho país gracias a unas fotos en bikini.

Esta Miss México se tomó unas fotos en bikini y con una imagen de Buda

Resulta que la señorita Yuriar se encuentra en el país asiático gracias al concurso de belleza que se realizará dentro de unas semanas. Como tiempo hay de sobra, Ángela se ha dedicado a dar paseos turísticos por el lugar para tomarse fotos y subirlas a su cuenta de Instagram. Ya saben, lo que hace la mayoría cuando salimos de viaje.

En algún punto Ángela se encontró con una estatua de Buda en un hotel y se le hizo una buena idea tomarse una foto con la estatua y mientras llevaba puesto un traje de baño color dorado. Posteriormente publicó las fotos en sus redes sociales sin darse cuenta de que esto le traería varios problemas.

THAILAND 🇹🇭 HERE WE GO! 🇲🇽

A solo 5 días de iniciar la participación de Ángela Yuriar en @MissGrandInter 👑💃🏻#MissGrandInternational#MissMexico pic.twitter.com/9UeRzSnIVI — Miss Mexico✳️ (@MissTabasca) February 21, 2021

En Tailandia le dijeron “Oye, respeta”

Personas en Tailandia vieron el gesto de Ángela como una falta de respeto a la imagen de Buda y la cultura del país. “Debido a su ignorancia de la cultura budista, usó un traje de baño y tomó fotos con la imagen de Buda, creando un escándalo sobre el decoro y la sensibilidad religiosa”, escribió una página de certámenes de belleza, de acuerdo a un medio local.

Grupos budistas en internet a menudo dan a conocer lo mucho que les molesta o incomoda que los extranjeros utilicen la imagen de Buda como recuerdos o hasta decoración, ya sea a través de fotografías para redes sociales (como la de Ángela Yuriar) o a través de objetos como llaveros, ceniceros, etc.

Ángela Yuriar ya salió a pedir disculpas

Sin embargo, otros afirman que esto no tiene nada de malo y el mismo Buda pidió que no lo idolatraran. Lo que si es una realidad es que a Ángela Yuriar le llovió durísimo en sus posteos de redes sociales y no sólo tuvo que borrar sus fotos, sino que salió a ofrecer una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas.

“Quiero pedirles una disculpa. Yo desconocía que era algo malo. Nosotras fuimos a un hotel a la sesión de fotos, y el Buda estaba directamente atrás de la alberca, entonces me pareció perfecto porque, como yo les he dicho, a mí me encanta conocer, me encantan las aventuras y me encanta aprender más acerca de todo”, dijo al afirmar que no fue su intención ofender a nadie.

Escuchen la disculpa a partir del minuto 3:59