Lo que necesitas saber: La última vez que la Selección Femenil de Afganistán jugó un partido oficial fue en diciembre de 2018.

Grandes y buenas noticias para el futbol femenil. El Consejo de la FIFA aprobó una enmienda que le permite al Afghan Women United y el resto de las jugadoras afganas competir en partidos internacionales oficiales con el reconocimiento de la FIFA.

La ‘mala noticia’ es que Afganistán no podrá participar en las eliminatorias rumbo al Mundial 2027 ¿Por qué? Pues digamos que la enmienda llegó ‘un poquito tarde’ justo cuando el proceso inició. Lo bueno es que sí podrá competir en las eliminatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las jugadoras afganas están muy cerca de volver a las canchas de forma oficial, después de tantos años de lucha.

FIFA aprueba la participación el Afghan Women United

La FIFA modificó el Reglamento de Gobernanza que le permite el Consejo de la FIFA aprobar la inscripción de selecciones nacionales o algún equipo representativo solo en circunstancias excepcionales, sin la necesidad de contar con la aprobación de sus Federaciones como normalmente sucede. Tal como es el caso del Afghan Women United

“El Consejo de la FIFA aprobó hoy una enmienda trascendental al Reglamento de Gobernanza de la FIFA, que permite a las jugadoras afganas, incluidas las integrantes de la selección femenina afgana unida, financiada y apoyada por la FIFA, representar a su país en partidos internacionales oficiales como parte de las competiciones de la FIFA, de acuerdo con la confederación local pertinente, en este caso la Confederación Asiática de Fútbol”. Dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Fotografía fifa.com

Además de la FIFA, la Confederación Asiática de Futbol (AFC), también dio su visto bueno para aprobar la modificación al reglamento.

¿Y por qué no podían jugar bajo el reconocimiento de la FIFA?

Bueno, porque antes de la reforma aprobada, todos los equipos tenían que contar con la aprobación de su asociación miembro. En este caso la Federación de Afganistán.

El problema para las mujeres de aquella región es que, desde 2021, los talibanes retomaron el poder. Y entre sus tantas prohibiciones, prohibieron cualquier deporte femenil.

Dicha situación obligó a varias de las jugadoras a huir de su país, ante el riesgo de ser perseguidas por el gobierno, y buscar refugio en otros territorios. Su lucha no fue en vano, después de tantos años se ganaron, una vez más, su derecho a jugar futbol.

“Para estas jugadoras, representar a Afganistán significa identidad, dignidad y esperanza. Agradecemos a la directiva de la FIFA, que escuchó su mayor petición y ofreció una solución sin precedentes en el deporte. Este momento demuestra que, cuando estamos unidos, podemos lograr mucho más”. Khalida Popal, excapitana de Afganistán.

Este cambio en el reglamento representa una victoria para las jugadoras de Afganistán y de otras partes del mundo que se encuentran en situaciones similares, pero que ahora tendrán la oportunidad de seguir jugando futbol, como debería poder hacerlo cualquier persona en el mundo sin tener que sufrir discriminación.