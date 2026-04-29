Lo que necesitas saber: Pulp se presentará en México el 2 de junio. La primera vez en solitario desde el inolvidable show que dio la banda en el Palacio de los Deportes, en 2012.

A unos meses de presentarse en México con Pulp, Candida Doyle conversó en exclusiva con Sopitas. Una charla en la que la tecladista de la legendaria banda de britpop recordó sus inicios en la música y también el estado actual, con un álbum nuevo, luego de más de 20 años.

Pulp / Imagen: facebook.com/welovepulp

“Farmer’s Market”: De todas las canciones nuevas de Pulp, la favorita de Candida Doyle

Directamente desde Londres, Candida Doyle confesó que hace años hacer discos con Pulp era un proceso tardado y costoso. Sin embargo, la nueva música ha fluido de manera por demás rápida. Incluso, llegando a tener un tema listo por cada día de sesión.

En 2025, Pulp sorprendió con un inesperado disco: More, el primero en casi 25 años. Con este álbum, la banda liderada por Jarvis Cocker recibió críticas más que positivas y fue nominado al Mercury Prize, el premio que se otorga al mejor álbum de música británica.

Pero ahí no paró la cosa. Además de participar con una rolota en el disco HELP 2, Pulp estrenó un EP con tres canciones… para algunos, con temas incluso superiores a los incluidos en More. Uno de esos temas, un cover a Johnny Cash, “The Man Comes Around”.

¿De todas las canciones grabadas alguna le representó alguna dificultad? “No”, reconoce Doyle, aunque no dejó de mencionar que su favorita es “Farmer’s Market”.

El track 5 del More es una balada en la que, como en varias canciones, Jarvis habla de una cosa para referirse a otra: la buena cosecha que se puede ver en un mercado (a pesar de los malos tiempos), como metáfora de la vida.

No estuvo tan mal… y no fue sólo vivir: “¿De verdad son tan importantes estas compras? / ¿Más importantes que conseguir tu número? / ¿Y descubrir quién eres en realidad?”.

Adelántale en el siguiente video al minuto 50:15 para que veas la plática completa con Candida Doyle.

Do You Remember The First Time?

Sobre sus inicios en Pulp, Candida Doyle recuerda que la escena en Sheffield era emocionante, con varios lugares para tocar y muchas bandas, sin embargo, sólo había dos o tres chicas tocando. “Era una pena”.

“Recuerdo mi primer ensayo con Jarvis y Russell. Toqué algunas canciones con ellos y me quedé”… así de fácil. Por cierto, Magnus, el hermano de Candida, fue el primer baterista de Pulp y ella lo recuerda como “interesante”.

Sencillo “Party Hard”, con Candida Doyle (fondo) en portada / Foto: facebook.com/welovepulp

Diagnosticada desde hace años con artritis, Candida Doyle asegura que, contrario a lo que pudiera pensarse, seguir tocando le resulta positivo… casi como una terapia física. Claro, para esto ha desarrollado un estilo distinto al de sus inicios: un acorde en el que anteriormente usaba tres dedos, ahora lo hace con sólo uno. Adaptándose para continuar.

Con casi 40 años de carrera, ¿hay alguna cosa que le sorprenda? “Que le sigamos gustando a la gente”, dice Candida… en tono de broma. Sin embargo, reconoce que le sorprende seguir tocando ante miles de personas y que éstas canten las canciones (tanto las clásicas como las nuevas).

“Es increíble. Me vuela la cabeza. Es una cosa muy inusual, tocar a todo volumen para miles de personas. De verdad lo disfruto (…) Siento que tengo dos vidas y la vida con Pulp es realmente ruidosa y fuera de Pulp tengo una vida muy tranquila (…) Me siento afortunada de tener dos formas de vivir”.