Fíjate, Paty: Miss México es señalada por comentarios racistas y clasistas

Porque una cara bonita no lo es todo, raza. Pues fíjense que Palmira Ruiz, Miss México 2020 y participante de Miss Global, está en el ojo del huracán luego de que se difundieran una serie de audios donde esta señorita originaria de Oaxaca lanza comentarios racistas, clasistas y homofóbicos a diestra y siniestra.

De acuerdo con un programa de espectáculos llamado Chisme No Like (sí, ese por el que supuestamente suspendieron a Daniel Bisogno de ‘Ventaneando’), fue una ex-maquillista de Ruiz quien filtró los audios en cuestión debido a diferencias que tuvo con la Miss México porque ésta no le pagó por su trabajo y además se pasaba de lanza con ella.

Señalan a Miss México de clasista, racista y homofóbica

“Me tenía que tener hasta afuera de sus ensayos, no podía ni ponerse el labial sola, todo el tiempo era una constante humillación, hizo muchas cosas para fastidiarnos”, dijo la mujer al programa en cuestión, quien difundió los audios donde se escucha a Palmira Ruiz refiriéndose a sus compañeras de certamen de una forma no agradable.

“Ya me tiene hasta la m*dre esta p*ndeja, los de Univisión hablándome a las 3 de la mañana, ella dijo que porque tu novio, neta le tiene que valer, yo necesito que alguien le responda a la p*ta de la p*nche República, la negra esa de la República Dominicana“, dice Palmira Ruiz en una de las grabaciones que han indignado a muchos.

Hay audios donde se pone en evidencia a Palmira Ruiz

Y como a cualquier persona a la que le falta una buena lavada de boca con jabón, eso no fue lo único que Miss México dijo. Resulta que en enero de 2020 Jesenia Orozco, representante de Colombia en el certamen de Miss Global, acusó de fraude al concurso que se realizó en nuestro país y casi dio a entender que Palmira Ruiz estuvo involucrado en ello.

Si bien en su momento Ruiz negó todo y aseguró que no tenía rencores con Orozco, los audios muestran toditito lo contrario. “Ve su cara de pendeja maldita que según se convirtió en viral, es una pinche gata… Está en una entrevista con Univisión, obviamente está mandando a sus pinches gays para defenderla”, dijo Miss México.

Va el video que empieza desde el min 35.

Ver en YouTube

Miss México no ha dicho nada de nada

Como era de esperarse los audios causaron todo tipo de reacciones (la mayoría de ellas negativas). Sin embargo y como buena influencer (no es cierto, pero si quieren sí es cierto), Palmira Ruiz no ha hecho comentarios al respecto y sólo se ha dedicado a subir historias a sus redes sociales como si nada pasara.

Aunque seguro no falta mucho para que ofrezca disculpas, pues la joven actualmente está en un concurso en donde podría verse afectada por sus comentarios cero buena onda. Pero de eso a que se las acepten ya veremos.