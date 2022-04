WTF? Arman fiesta en honor a un rapero… con todo y su cuerpo presente

En todo el mundo existen diferentes formas de recordar y rendirle tributo a las personas que lamentablemente ya no están con nosotros. No nos vayamos tan lejos, en México tenemos el Día de Muertos y para muchas personas de todo el planeta, es bastante curiosa y essstraña la manera en que festejamos la muerte. Sin embargo, hay casos que incluso a nosotros nos sacan de onda, tal como sucedió recientemente cuando se armó una fiesta en honor a un rapero en donde estuvo presente su cuerpo embalsamado.

Resulta que el pasado 18 de marzo, murió a los 24 años Markelle Morrow, conocido como Goonew. Su caso sigue en curso, pues al parecer falleció durante un supuesto asalto violento que denunció su familia, en lo aparentemente fue un intento de robo en el que le quitaron las joyas que normalmente portaba. Él era una de las figuras jóvenes del hip-hop que prometía mucho, pero que tristemente perdió la vida teniendo un futuro prometedor. Desde entonces, tanto sus fans como familiares lo han recordado.

Sin embargo, recientemente se hizo viral el peculiar tributo que le rindieron a este rapero. Para que se den una idea de lo que hablamos, en un club nocturno llamado Bliss –ubicado en Washington, DC–, tanto seguidores como personas cercanas a Goonew se juntaron el 3 de abril para celebrarlo como él quería. Pero lo que llamó la atención de propios y extraños es que en medio de las botellas de champaña, luces de colores y el ambiente festivo, se encontraba el cuerpo de este artista.

Sí, así como lo leyeron. En las imágenes se puede ver que en medio de un escenario se podía ver el cadáver de Markelle Morrow vestido con tenis, lentes, pants, reloj y su sudadera favorita, así como una especie de corona en la cabeza. Por si esto no fuera suficiente y mientras tanto, todo el público bailaba y cantaba mientras las luces multicolores iluminaban el lugar y para rematar, incluso lanzaron fuegos pirotécnicos justo al lado del cuerpo del joven. Acá les dejamos las imágenes.

Tbh goonew deserved way better in my opinion, long live him tho❤️ pic.twitter.com/BdNs9fX6tB

Former DMV Rapper #Goonew Has His Corpse Propped Up For Funeral Service At A DC Club pic.twitter.com/qwAofhYvzQ

— Duke Lantern (@ddukelantern) April 4, 2022