¡Ándale! Investigadores encontraron las versiones reales de Bob Esponja y Patricio

Sin duda, Bob Esponja es una de las series animadas más importantes y queridas no solo de Nickelodeon, sino de la historia en general. Las aventuras de esta esponja amarilla y sus amigos enamoraron a varias generaciones, y a pesar de que en diversos episodios nos mostraron cómo es que se vería en la vida real, un grupo de investigadores dieron con él y Patricio Estrella y no, no estaban pasando el rato en Fondo de Bikini.

Resulta que hace unos días, un equipo de científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés), enviaron un vehículo de aguas profundas hasta una montaña submarina llamada monte submarino Retriever, ubicada a unos 300 kilómetros de la costa de Nueva York el Océano Atlántico. Y fue ahí donde descubrieron a las versiones live-action de la esponja y la estrella de mar, pero lo más curioso es que estaban juntos.

Aunque no lo crean, encontraron a Bob Esponja y Patricio de la vida real

De acuerdo con USA Today, fue a 1885 metros de profundidad donde encontraron a Bob Esponja y Patricio de la vida real. En cuanto a la esponja, mencionaron que pertenece al género Hertwigia de un amarillo brillante como el de la serie animada, aunque mencionaron que es poco común ver una especie como esta ya que las criaturas de las profundidades suelen ser de color naranja vibrante o blanco porque es muy raro que les llegue la luz.

En cuanto a la estrella de mar, dijeron que se trataba de una especie que se conoce como Chondraster y se caracteriza por sus cinco brazos cubiertos de pequeñas ventosas. A ellas es más común encontrarlas dentro de esta misma zona y las pueden reconocer porque siempre son de color rosa oscuro y claro o blanco. Aunque este hallazgo fue muy emocionante, los investigadores mencionan que al parecer, la relación de estos animales no era amistosa como en la caricatura.

La estrella no quería ser amiga de la esponja

Según Christopher Mah, científico que participó en estas expedición, dijo que la estrella de mar parecida a Patricio veía a la versión live-action de Bob Esponja más como una presa que como una amiga, así que todo este tiempo hemos vivido engañados pensando que se llevaban bien… Y no solo eso, Mah declaró que tiene pruebas de esto, pues hace algunos meses vieron a una Chondrastrer alimentándose con otra esponja muy similar.

Para terminar de destrozar nuestra infancia, concluyó que las estrellas de mar son carnívoras y ni se imaginan cuál es uno de sus alimentos favoritos… sí, adivinaron, las inofensivas esponjas. Por un lado nos emociona saber que hallaron a este par de animalitos como los de la serie animada juntos y debajo del mar, pero luego de saber toda esta información sobre ambas especies, es probable que no volvamos a ver igual a estos personajazos.