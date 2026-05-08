Alertan rezago educativo por adelanto de fin de clases de la SEP

Lo que necesitas saber: Organizaciones civiles alertaron que adelantar el fin de clases provocaría un rezago educativo.

Después de que la SEP anunció que adelantará el fin de clases o del ciclo del Calendario Escolar 2026 —por el calorón y Mundial—, además de tuiteros papás y tuiteras mamás inconformes, organizaciones civiles advirtieron de un rezago educativo.

Sí, esta decisión impactaría aún más en niños, niñas y adolescentes que viven en contextos vulnerables, de acuerdo con Mexicanos Primero.

Foto: @mario_delgado

Alertan rezago educativo por cambio en el calendario escolar 2026

Mexicanos Primero señaló que la decisión de la SEP y de las secretarías estatales de Educación de adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio representa una señal de alerta para México.

Y es que se trata del recorte de casi un mes de clases con respecto a la fecha originalmente programada —para el 15 de julio.

Eso quiere decir que los niños y las niñas tendrán menos tiempo efectivo de aprendizaje.

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Sí, en un sistema que, de por sí, ha tenido broncas como rezagos por movilizaciones (magisteriales) y desigualdades , explicó Mexicanos Primero —una organización que impulsa el mejoramiento de las políticas educativas en México.

“Cada decisión en educación tiene consecuencias. Y cuando se pierde tiempo escolar, quienes más resienten el impacto son las niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de pobreza, violencia o exclusión”.

Esta organización pidió a la SEP y las secretarías estatales que le echen un ojo al plan, pues si bien es necesario tomar en cuenta la salud de los/las estudiantes en condiciones climáticas como las olas de calor, no hay necesidad de hacer cambios tan drásticos.

Las propuestas

Van desde darle chance a las escuelas que sí cuentan con las condiciones necesarias para que sigan con las clases hasta el 15 de julio.

Hasta presentar una estrategia a nivel nacional de nivelación académica, en especial en estudiantes en condiciones vulnerables.

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O, en todo caso, diseñar alternativas de cuidado y acompañamiento para las familias, pues ellas tendrán la chamba de reorganizar sus tiempos: trabajo, cuidado de los niños y las niñas y otros gastos ante este cierre anticipado.

¿Ustedes qué opinan? Por lo pronto, Tejiendo Redes Infancia coincidió, en general, con estos puntos, al señalar que, en efecto, unas vacaciones tan largas podrían profundizar desigualdades.