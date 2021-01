Botanas rifadas para seguir en cuarentena: ¡Éntrale sin remordimientos!

Sí, los festejos decembrinos quedaron atrás, pero la nueva normalidad se quedó y va para largo. Así es, no importa la temporada, las reuniones seguirán haciéndose en casa y con sana distancia, y eso no es todo, ahora en enero muchos traen una onda más saludable, por lo que hacer cualquier tipo de reunión virtual no suena tan divertido… ¿o sí?

El hecho de que tú y tus cuates se estén cuidando de todo – COVID, comida chatarra, etc. – no tiene por qué resultar aburrido. La compañía es lo que cuenta y, aunque sea virtual, la cosa se puede poner muy chabocha. Acá te dejamos algunas sugerencias de comidas que harán que tus pachangas con sana distancia sean la onda.

Guacamole

¿Quién puede resistirse al guacamole? Llámale a tu mamá y pídele su receta secreta, 100 grs de un guacamole casero solo tiene 157 calorías y te aporta una cantidad considerable de vitaminas y minerales… si si, muy saludable… pero también es DE LI CIO SO y un must a la hora de ver el fut o la NFL. ¡Ya está el plan!

¿Apio y zanahoria? ¡Con alitas!

La combinación ganadora. Las reuniones en casa no son oficiales si no hay alitas, ya sean de tu lugar favorito o rifándote haciéndolas tú mismo – con o sin freidora de aire – el chiste es una buena salsa y el dip, y acá es donde puedes moderarte. Alterna los palitos de apio y zanahoria para mantenerte satisfecho y no caer totalmente en la tentación.

Frituras deshidratadas

Si estás evitando comprar las bolsitas en la tienda de la esquina, compra frituras a granel en tu mercado más cercano, además de ayudar al comercio local, puedes encontrar delicias deshidratadas de camote, plátano y hasta betabel, pero si eso no es lo tuyo, entonces haz tu propio mix de cacahuates de todo tipo y frutos secos, ¡justo para echarte unos drinks coquetos en tu sala!

Helix Hard Seltzer

Y ya que hablamos de drinks coquetos, si ya estás armando tu menú espérate tantito porque llega el complemento ideal: Helix, un agua mineral con un toque de sabor y ¡alcohol! Uff, además no tiene azúcar añadida ni carbohidratos, tiene diferentes sabores frutales y contiene sólo 95 calorías.

En pocas palabras, el drink ideal para acompañar todas tus botanas de cuarentena y sacudir el humor de enero.

¿Maratón de streaming con tu pareja? ¿Un pachangón virtual con la música a todo lo que da? Helix se adapta a tu onda, está delicioso y no te sentirás pesado ni con remordimientos. ¡A darle!